Oscar Tutó no continuarà al capdavant del CE Mercantil

Canvi d'etapa al Mercantil. Després del cruel i dramàtic descens en l'última jornada de la Divisió d'Honor, el tècnic Oscar Tutó ha anunciat a les seves xarxes socials que no continuarà al capdavant del juvenil la pròxima temporada. "Després de sis anys, toca posar fi a la meva etapa com a entrenador en el club de la meva vida", ha iniciat el comunicat el tècnic.

En la seva època com a mercantilista, Tutó ha dirigit l'infantil A, el cadet B o el juvenil C, a més de ser coordinador de l'àrea de futbol7 de l'entitat. Els últims quatre anys, a més, ha estat part del cos tècnic del primer juvenil de l'entitat. Primer va fer de segon entrenador amb Marc 'Xala' en els ascensos a Nacional i Divisió d'Honor i, posteriorment, amb Carlos López, sent una peça cabdal dels èxits del club en aquest període. Precisament per aquesta importància i trajectòria, l'última temporada, va agafar les regnes de l'equip com a primer entrenador, traient el màxim de la plantilla, però quedant-se a les portes de la permanència per culpa d'un gol en el descompte del darrer partit de competició.

Tutó, dirigint un partit aquesta temporada / Ll.Franco

El tècnic tenia la proposta per renovar, però ha decidit que és "la decisió més honesta", i considera que ara és "el moment d'afrontar nous reptes i il·lusions", segons ha manifestat a xarxes en el mateix comunicat. Ahir dimecres va comunicar la decisió a la direcció esportiva encapçalada per Carlos López. D'aquesta manera, el barceloní tanca una etapa de sis anys al club havent-se guanyat el respecte de l'entitat i del futbol formatiu català. "D'una manera o d'una altra, sempre hi haurà un mercantilista més", ha conclòs després d'agrair companys i membres del club.