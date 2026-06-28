El Grup Divergent exposa al Casal Pere Quart: "Ja tenim una edat, però som molt juganers!"

Tenir una mirada diferent és la seva virtut més preuada. Per això es fan dir orgullosament Grup Divergent i les seves fotografies es miren la realitat des d’angles curiosos, sorprenents i a vegades divertits. “Tenim una edat, però som juganers!”, comenta Joan Rossell, un dels coordinadors del grup fotogràfic que fins al 16 de juliol presenta l’exposició col·lectiva Empremtes, a la sala 2 del Casal Pere Quart. Es tracta d’un recull d’imatges que el grup ha presentat a la Lliga Catalana de Fotografia durant la temporada. Una de les particularitats és que cap membre del grup ha escollit les seves fotos, sinó que han estat els altres que han triat quines presentaven. Hi han participat Miquel Calvet, Lluís Carazo, Rosa Colomé, Jordi Lartuna, Joan Maria Rubió, Jaume Millan, Maribel Ejarque, Neus Montserrat, Jordi Izart, Joan Rossell, Manel Garcia i Josep Mòdol.
El Grup Divergent està format per 14 fotògrafs, fundat el 2017 i actualment amb seu a la Fundació Bosch i Cardellach. “Tothom té el seu estil”, explica Rossell. “Som un grup d’amics aficionats a la fotografia”, explica el grup. “El nostre corpus és el d’observar, valorar i practicar la fotografia des de tots els seus vessants”, defensen. “En alguns casos pot ser que la fotografia s’apropi tant a la pintura que la imatge ens pugui fer pensar en un quadre, en d’altres pot arribar a ser una abstracció, una imatge irreal o senzillament el testimoni d’una realitat”, conclouen.
Entre les imatges que formen part de l’exposició Empremtes, hi ha un joc de reflexos arquitectònic de Rosa Colomé; un plec de teixits entre els quals sembla que tregui el cap una gueisha, de Lluís Carazo; un camp dividit en dos, una part verda i l’altra erma, amb el cel d’un blau viu i un núvol, de Mabel Ejarque; unes cames enlaire, estirades, al costat d’una bicicleta que, com el seu propietari, reposa del revés, de Manel Garcia; dos ulls, un d’un gat i l’altre humà, d’una profunditat immensa, de Neus Montserrat; una composició geomètrica, de Miquel Calvet, que evoca el pintor abstracte Piet Mondrian; ; una noia mirant el telèfon que passa per davant d’un aparador de línies negres i blanques, com si estar connectat fos una presó, de Joan Rosell; i una carretera escortada per arbres torçats, que formen un túnel tardorenc, de Joan Maria Rubió.
La Lliga de Fotografia
A la Lliga de Fotografia Catalana participen una cinquantena d’entitats fotogràfiques d’arreu del país, entre les quals també hi ha la secció fotogràfica de la Unió Excursionista de Sabadell i el Càmera Club. El Grup Divergent s’hi presenta des de 2023, any en què van quedar en desena posició. Cada mes, la Federació de Fotografia arriba a valorar 500 imatges, sotmeses al criteri d’un jurat professional. Es puntuen les cinc millors fotografies de cada col·lectiu.