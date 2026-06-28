El nou conte de David Vila i Ros fa descobrir la lluna als més petits

L'Estel es queda cada nit bocabadada amb la lluna, “uns dies grans i rodona” i d'altres “més prima i cargolada”. Una nit, immersa en els somnis, decideix anar-la a trobar. Així és com comença el conte L'Estel i la lluna, del professor i escriptor David Vila i Ros, amb il·lustracions de Marta Roig Prats. Pensat per a “explicar a nens molt petits abans d'anar a dormir”, ja es pot trobar a les llibreries de Sabadell.
És un conte d'aventures a través de diferents animalons que ajuden l'Estel a intentar acostar-se a la lluna: esquirols, ocells, tortugues, dofins... Però també hi apareixen pirates i fades “per recordar-nos que la màgia és, potser, més a prop del que ens imaginem”.
“És un conte que està pensat per als més petits: els enganxa, té una estructura senzilla, s'hi poden sentir identificats i té una frase amb ganxo”, comenta l'autor, que en el camp de la literatura infantil ha publicat el conte Maria Tres Pams i les sèries de contes El Monstre Joan i Els Petits Llenguaferits.
Tot i que el públic del conte sigui la mainada, Vila i Ros és un ferm defensor dels contes per a totes les edats. En el cas dels més petits, defensa que “els contes són una oportunitat per a descobrir el món: els animals, la natura, tot...”. A més, a diferència de les pantalles, permeten “aprendre paraules i fer volar la imaginació”.
Les il·lustracions, segons Vila i Ros, “són molt boniques i contenen un punt de tendresa”. A més, el conte incorpora al final activitats per a pintar i dibuixar. La il·lustradora Marta Roig Prats, d’Horta de Sant Joan, és autora dels contes El Monstre LO i L'origen dels colors.