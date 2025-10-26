Art, emoció i solidaritat es troben a la 17a Gala Solidària Mans Unides i Càritas Sabadell

El Teatre de La Faràndula ha tornat a ser l'escenari d'una celebració d'art i solidaritat amb motiu de la 17a Gala Solidària de Mans Unides i Càritas Sabadell. L'acte s'ha celebrat a les 18 h d'aquest diumenge 26 d'octubre i ha reunit entitats culturals i artistes locals amb l’objectiu de recaptar fons per lluitar contra la fam, la pobresa i la desigualtat.
La primera part del programa ha començat amb el Ball de Gitanes de Sabadell, sota la direcció de Joan Carles Burguès, que ha fet ballar el públic als seus seients amb les tradicionals Figures del Ball de Gitanes del Vallès. L’energia ha continuat amb l’Escola Driss Dansa, dirigida per Berta Guillem, que ha presentat coreografies modernes sobre temes de Camila Cabello, Demi Lovato, Adele i el popular Mamma Mia (la cirereta del pastís d'una actuació molt animada).
La Joventut de la Faràndula ha aportat un toc teatral amb fragments de La Sireneta, mostrant diverses cançons del compositor sabadellenc Xasqui Ten, Montse Argemí, Maria Pla i Salva Peig han liderat aquesta proposta, en una posada en escena plena de màgia.
La segona part ha brillat amb la música en directe. La pianista sabadellenca Laura Andrés ha ofert tres peces pròpies (Star Dust, Danse petite danse i Tempus fugit). Creacions minimalistes i precioses que han emocionat l'audiència. Mentre el cor Cants al Vent, dirigit per Sergi Edo Tatay i amb Nora Girbau al piano, ha interpretat obres de John Rutter, Tom Fettke i un vibrant A Tribute to Queen. La Fundació Òpera a Catalunya ha posat el punt culminant amb àries de Gounod i Donizetti, interpretades per Laura Obradors i Alejandro Chelet, amb Viviana Salisi al piano.
El toc més distès ha arribat amb el cantautor Lo Pau de Ponts just abans del final de la primera part, que ha fet riure i cantar el públic amb les seves cançons enllaçades, entre elles una versió humorística de Boig per tu transformada en una oda a Sabadell amb versos com "No hi ha res com Sabadell" i "Del Vallès Occidental, per mi és l’única capital".
FOTOS DE DAVID CHAO: