Sabadell controla l’adopció de gats negres per Tots Sants

La Protectora d’Animals de Sabadell ha reforçat les mesures de prevenció per evitar l’adopció o acollida de gats negres durant les setmanes prèvies a Tots Sants. L’objectiu és protegir-los de possibles usos inapropiats o rituals esotèrics durant l’època de Halloween, una pràctica que, tot i que no es coneixen casos concrets, preocupa les entitats animalistes cada tardor.
Segons expliquen diverses organitzacions, l’associació simbòlica entre els gats negres i la bruixeria o la mala sort continua arrelada en certs àmbits, i això els converteix en animals especialment vulnerables durant aquestes dates.
Des de la protectora sabadellenca, Claudia Matheja explica que fa anys que tenen aquesta precaució interioritzada: “En principi, totes les protectores ho tenen present. Nosaltres fa temps que vigilem de no donar gats negres en dates properes a Halloween per rituals que algunes ments malintencionades puguin tenir”, comenta. En aquests casos, els animals queden en reserva fins passades les festes, com a mesura de seguretat addicional.
“Si algú vol adoptar un gat negre, el reservem per més endavant. És una forma d’assegurar-nos que no acabarà en males mans”, afegeix Matheja. A més, la Protectora aplica entrevistes exhaustives i un procés de selecció rigorós per a tots els adoptants, especialment durant el darrer trimestre de l’any, quan també es tem que alguns animals puguin ser adoptats com a regal. La responsable recorda que la protecció no s’atura un cop passada la tardor, ja que les entitats continuen alerta davant possibles adopcions irresponsable.
També des de Progat Sabadell sostenen que “es fa un estudi en profunditat” a les persones que demanen gats negres en aquestes dates. “No hem conegut mai cap cas, però sempre anem amb precaució”, exposen fonts de l’entitat.