El Trio Avec Plaisir oferirà un recital amb música de tardor

El Trio Avec Plaisir oferirà divendres a les 19.30h a l’auditori de l’Acadèmia de Belles Arts un recital de tardor per celebrar la música i la bellesa de l’estació. Amb un repertori de melodies romàntiques i tardoromàntiques per a soprano, violí i piano, el concert vol ser una invitació a deixar-se endur pel plaer i l’emoció que desperten la poesia i la nostàlgia de la tardor. La pianista Núria Sleiva, la violonista Yayoi Kagoshima i la soprano Kimhïyo Nakako volen oferir “una ocasió per gaudir de la música amb sensibilitat, serenor i complicitat”.\r\n\r\nEn el repertori del concert hi ha una selecció de peces que combinen lirisme, passió i refinament. Des de la dolçor melòdica de Braga fins a la sensualitat rítmica de Bizet, el programa transita per la gràcia de Chaminade, la nostàlgia de Dvořák i l’elegància de Hahn. Adaptacions per a veu, violí i piano donen nova vida a obres de Tosti, Puccini, Boulanger o Saint-Saëns, amb arranjaments que ressalten la intimitat i l’expressivitat del trio. Un recorregut sonor que abraça el romanticisme, el neoclassicisme i l’esperit popular amb sensibilitat i equilibri.\r\n