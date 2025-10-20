La millor actuació dels Saballuts des de 2018: “Hi ha hagut molts plors d’emoció”

Al cap de colla dels Saballuts, Joan Carles Sánchez, li agrada dir que les “alegries col·lectives saben molt millor”. Els castellers n’han tingut una de gran aquest cap de setmana després d’haver signat la seva millor actuació des de 2018 en la seva diada, amb els castellers de Sant Cugat, els de la Vila de Gràcia i els Sagals d’Osona com a testimonis. La colla va descarregar un anhelat 5d8, que feia 9 anys que no assolia, molt ben acompanyat per un “sòlid i segur” 2 de 8 en primera ronda i un esplèndid 7 de 8, al segon intent, que va tancar una actuació rodona.
“Han estat setmanes molt intenses. Els assajos han estat llargs, exigents, amb molt de treball i molta concentració i seriositat. Ha vingut molta gent i tothom ha entès el nostre repte”, explica Sànchez. Tothom tenia entre cella i cella el mateix objectiu: portar a plaça el 5 de 8, i si podia ser en una diada especial com aquesta, amb una plaça de Sant Roc plena, molt millor.
“És una actuació somiada i molt poderosa. Ha anat rodona”, valora el cap de colla. La concentració es va notar durant el primer castell, el 3 de 8, que es va aixecar amb molta fermesa i de “manera molt silenciosa”, explica Sánchez. “No hi havia bromes, ni comentaris”. Amb el 5 de 8, es va mantenir el mateix to. “Vam pujar-lo, la canalla va estar molt bé, i a l’hora de descarregar-lo, es van notar una mica els nervis. Però és que és el més habitual del món en moments com aquest”.
L’eufòria es va desfermar, n’hi va haver per hores. “Va haver-hi molts plors d’emoció. Entre la pinya, baixant del castell, durant el dinar i a la tarda...Les alegries, quan són col·lectives, saben molt millor”, expressa.
Faltava posar en llacet per a l’actuació esplèndida. En tercera ronda, van portar el 7 de 8, que van acabar aconseguint després d’un primer intent desmuntat per precaució.
Queden tres diades
Encara queden tres diades abans del punt final a la temporada castellera. “La setmana que ve toca descansar, gaudir de la merescuda tranquil·litat”, diu el cap de colla. Però sense abaixar la guàrdia, perquè tocarà mostrar un bon nivell durant tres caps de setmana consecutius: els Saballuts seran el 2 de novembre a Sant Cugat, el dia 9 amb els Castellers de la Vila de Gràcia i el dia 16, a la Diada del Clot.
Joan Carles Sànchez obre la porta a repetir el 5 de 8. “Són diades importants que poden ser oportunitats per reiterar-lo”, expressa.
Per altra banda, el 15 de novembre els Saballits celebraran el correcastells. Es tracta d’una cercavila per carrers de la ciutat amb sortida des de a Plaça de les Dones del Tèxtil i arribada a la Plaça de Sant Roc. Durant el trajecte, fan diversos parades davant de comerços col·laboradors on aixequen un castell per agrair-los el seu suport durant la temporada. És una festa per acostar-se encara més als sabadellencs i on amics i familiars poden participar en els castells.