La Festa de la Tardor omple de vida l’Espai Natura de Can Deu malgrat la pluja

Ha tornat la Festa de la Tardor a l’Espai Natura de la Masia de Can Deu, una cita ja imprescindible al calendari sabadellenc. S'ha celebrat aquest diumenge 26 d'octubre, tot i la pluja de 8 a 9 h, l'organització ha decidit continuar amb les activitats preparades, confiant en la previsió del temps. Aquest ha millorat segons avançava el matí. L’arribada del fred i els primers núvols han esdevingut l’escenari perfecte per celebrar l’esperit de la tardor en un entorn rural i familiar.
Segons
Hilari Teixidó, gestor de l’Espai Natura, la decisió de mantenir la festa va ser molt meditada: "Hem estat molt pendents de la previsió meteorològica, però en veure que a partir de les nou del matí pararia de ploure, hem decidit continuar endavant. La resposta del públic ha estat molt bona". Tot i que la previsió va fer que algunes persones no compressin l’entrada, l’afluència ha estat notable, amb entre mil i dos mil assistents gaudint d’una jornada plena d’activitats.
Una de les novetats d'aquesta edició ha estat la
instal·lació sensorial sobre el bosc de la tardor, ubicada a la sala d’exposicions temporals. Aquesta proposta és una experiència immersiva que a partir de sons, olors, colors i textures evoquen l'essència del bosc durant aquesta estació. Una altra activitat que no ha pogut faltar (un triomf en cada edició) han estat els jocs autònoms reciclats, una iniciativa per petits i grans que fomenta l'enginy i la creativitat.
La festa també ha servit per donar visibilitat a diverses entitats locals com l'
associació catalanoamaziga o l' Associació de Veïns Can Deu, entre d'altres. Una d'aquestes entitats ha estat l’ Associació La Ruda – Amics de Can Deu per a l’Agricultura Ecològica, que va néixer el 2003 per promoure formació agrícola i sostenible. El seu representant, Feliu Madaula, ha volgut comentar que: " Hem aprofitat la trobada per reivindicar el cigró petit, un llegum típic de la comarca, i per destacar els llegums com un aliment saludable i de proximitat".
El tast de productes de tardor i la mostra d’entitats de Sabadell han completat l’oferta d’
un dia pensat per compartir en família. La música també hi ha tingut lloc, amb l’actuació del grup Pentina el Gat i l’espectacle de Balambú, que han fet ballar i cantar petits i grans.
Un any més, la Festa de la Tardor es reivindica com
una celebració que fa valdre l'esperit comunitari i la connexió amb la natura. Dos valors més que necessaris avui dia.
FOTOS DE DAVID CHAO:
