ARA A PORTADA

Opinió

"Ens hem sentit profundament acompanyats"

La família Partera Garcia agraeix les mostres d'afecte que han rebut

27 de febrer de 2026

La família Partera Garcia i Pastisseria Sant Marc volem expressar el nostre més sincer agraïment per les nombroses mostres d’afecte, suport i acompanyament rebudes arran de la mort del nostre estimat fill, Isaac Partera Garcia.

En aquests moments tan difícils, el caliu, les paraules de consol, les abraçades i la presència de tantes persones han estat un gran reconfort per a tota la nostra família.  Ens hem sentit profundament acompanyats per familiars, amics, clients, veïns i per tota la comunitat de Sabadell, que ens ha fet arribar el seu suport d’una manera multitudinària i sincera.

L’Isaac era, sobretot, un pare entregat i orgullós dels seus tres fills, que eren el centre de la seva vida. El vostre suport i estimació són també un consol per a ells, i ens ajuden a mantenir viu el seu record amb amor i gratitud. El vostre escalf ens dona força per afrontar aquest moment amb serenor i amb el record viu de l’Isaac, que sempre formarà part de nosaltres.

Amb tot el nostre agraïment,

Família Partera Garcia
Pastisseria Sant Marc

Altres opinions