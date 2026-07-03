Lectures estiuenques

En aquesta època, molta gent proposa lectures per a les vacances. També, les editorials treuen els seus best-sellers en versió butxaca especial de l’estiu a preus molt econòmics. És el moment de relaxar-se i llegir tranquil·lament.
Un dels temes que tracto en els articles que publico en el Diari de Sabadell és el d’empresa. Avui us recomanaré una sèrie de llibres que, inicialment, no sembla que siguin d’empresa però que ajuden a gestionar i dirigir.
Començarem per un llibre català. Aquest any se celebra el 60è aniversari de l’edició del llibre El zoo d’en Pitus, escrit per Sebastià Sorribas. Des de llavors se n’han fet 58 edicions i se n’han venut més de 300.000 exemplars, i s’ha convertit en el tercer llibre d’autor català més venut.
En el meu cas, aquest llibre no l’havia llegit. Vaig estudiar a Sant Nicolau en “la lengua del imperio” i si volies aprendre a escriure català ho havies de fer mig d’amagat. Recordo que feia servir el llibre Faristol.
Llavors em vaig dir: com pot ser que no hagis llegit el tercer llibre més publicat en català! Doncs, anem per feina! I llavors va venir la meva sorpresa. Teòricament, és un llibre juvenil. Però des del punt de vista empresarial, t’explica com muntar una empresa! Parla d’objectius, de crear equips, de la divisió del treball, de la presa de decisions, de la correcció d’errors i, sobretot, de la part humana, la més important en una empresa, d’anar tots junts per obtenir una fita. Qualsevol que vulgui crear una start-up l’hauria de llegir.
Un de molt conegut és El príncep, de Niccolò di Bernardo dei Machiavelli. Vaja, el famós Maquiavel. És un tractat pràctic de com esdevenir i mantenir-se príncep. Va ser dedicat a Lorenzo de Medici. Encara que va ser publicat l’any 1532, la gent no canvia i el llibre segueix sent completament vigent. A més, sempre hi ha noves edicions. Si ho passem al món empresarial, seria com esdevenir i mantenir-se directiu d’una empresa. Perquè en aquestes, especialment les multinacionals, impera la llei de la selva!
L’Art de la guerra o Els tretze capítols és un llibre del filòsof i militar Sunzi escrit el segle V abans de Crist. Tracta d’estratègia militar. I com que el món empresarial és una guerra contínua per vendre, cobrar, produir, comprar, etc. no hi ha res millor que un llibre de guerra! A més, hi ha edicions adaptades a l’estratègia empresarial. En el meu cas, m’ha servit moltíssim per definir l’estratègia més adient en cada venda i compra, per guanyar la competència, etc.
Un altre seria la novel·la curta Tifó, de Joseph Conrad. En un moment de gran crisi, com és un tifó devastador i amb baralles violentes entre els treballadors, el capità aconsegueix posar pau i que el vaixell arribi a port sa i estalvi. És un clar exemple de com un bon lideratge permet aconseguir les fites empresarials, per impensables que siguin.
Acabarem aquesta llista amb el llibre El vell i la mar, escrit el 1952 per Ernest Hemingway, Premi Nobel de Literatura del 1954. Explica la lluita d’un pescador. Quan sembla que, finalment, un dia obtindria una gran pesca, al final queda en un no res. Exactament el mateix que passa amb les start-ups, els projectes d’innovació, etc. Si bé els fulls de càlcul o les presentacions ho aguanten tot, la realitat és molt tossuda. Sistemàticament, només aconsegueixen l’èxit un minso 10%.
Bones vacances
i bona lectura!