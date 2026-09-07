Sabadell mira a Ceuta?

Dimecres vaig ser a la plaça de l’Ajuntament per defensar el que és evident, necessari i responsable: el respecte de les fronteres, la integritat territorial d’Espanya i la recuperació de la normalitat a Ceuta. Altres persones van decidir venir per dir-nos que som uns racistes.
No entraré a discutir ara si allò és una invasió (que entrin en una ciutat de forma il·legal el mateix nombre de persones que les que hi viuen no sé quin altre nom se li pot donar) i si els milers i milers de persones que han entrat de forma il·legal a Ceuta han de ser retornats de forma immediata al Marroc (què s’ha de fer si no?). El que pretenc avui és reflexionar sobre el paper de Sabadell al respecte.
La concentració en defensa de Ceuta i dels ceutins va ser convocada dins el termini i en la forma escaient a la plaça Sant Roc. D’altra banda, la plataforma antifeixista (tot i que els seus membres tenen un caire bastant totalitari) va contraprogramar i va decidir també anar a la mateixa plaça a la mateixa hora. Per què es va permetre que hi hagués aquesta situació que podria haver sigut problemàtica? Hi havia solucions preventives per evitar qualsevol mena d’incident com simplement fer que una de les concentracions estigues en una altra plaça. No seria la primera vegada que per raons de seguretat es decideix canviar d’indret una manifestació o concentració. En qualsevol cas, vull fer un reconeixement a la feina del cos de Mossos d’Esquadra (antiavalots) que va venir per garantir la seguretat de tothom i, per tant, els hi vull agrair que actuessin com ho van fer.
Més enllà de les consignes que es van cridar i les reivindicacions que feia cadascú dels grups, vull destacar que apareguessin els de la plataforma antifeixista amb banderes liles. Entenc que eren per reivindicar el feminisme. Quina manera més curiosa de reivindicar-ho sense denunciar les 23 violacions confirmades en un mes d’invasió comeses pels invasors... Surten a quasi una violació per dia. És racisme fer constar aquesta dada? És racisme denunciar que les dones a Ceuta surten al carrer amb por des que es produí l’entrada massiva de 80.000 persones? És racisme denunciar que les escoles bressol hagin endarrerit l’inici del curs i molt probablement també ho faran la resta de nivells educatius per la invasió?
Sabadell va tenir l’oportunitat de donar escalf a una ciutat que es troba a milers de quilòmetres de nosaltres i ara, que celebrem la festa major, desitjo que tinguem un record cap als ciutadans de Ceuta. Una oportunitat és durant el pregó. Estarà a l’altura? Quan es publiqui aquest article ja s’haurà fet i podrem valorar-ho.
D’altra banda, el Govern municipal instal·la diverses banderes segons les reivindicacions que considerin més oportunes al pal que es troba al costat de l’Ajuntament (per exemple, Palestina). Podria ser una bona oportunitat hissar la bandera de Ceuta en solidaritat amb aquesta ciutat i els seus ciutadans.
Ja que l’alcaldessa no va voler acompanyar-nos dimecres per històries partidistes, almenys, que tingui un record per una ciutat envaïda.