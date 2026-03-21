Sabadell

El carrer de la Rosa avança cap a la normalitat després de l’esfondrament

Els veïns de diversos blocs poden tornar a casa mentre el carrer continua tallat i alguns comerços segueixen afectats

  El despreniment al carrer de la Rosa
Publicat el 21 de març de 2026 a les 10:50

El carrer de la Rosa inicia, a poc a poc, el retorn a la normalitat després de l'esfondrament parcial de la façana d'un edifici al número 8, incident que va succeir la tarda del passat diumenge 15 de març. El succés, que va tenir lloc a l’immoble que es troba sobre l’antiga merceria Homedes, va generar una important mobilització d’emergències i va afectar tant veïns com comerços de la zona.

Tot i l’impacte de la caiguda de la façana, els fonaments dels edificis adjacents no van quedar compromesos, sí que es van veure afectats accessos a habitatges i establiments.

En els darrers dies, la situació ha evolucionat de forma favorable. Les autoritats ja han desplaçat la tanca de seguretat, fet que ha permès que els veïns dels blocs 1-3 i 4-6 puguin tornar als seus habitatges. Malgrat aquest avanç, el carrer continua tallat al trànsit mentre es garanteix la seguretat de la zona.

Pel que fa a l’activitat comercial, encara hi ha restriccions. Els establiments La Pasti i El Blot continuen sense poder obrir, i els residents del número 7 tampoc han pogut tornar a casa seva.

