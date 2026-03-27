Sabadell

Detinguts per robar gairebé 1.800 euros en productes d'animals a Sabadell

La Policia Municipal va interceptar el vehicle en el qual viatjaven després de la sostracció

  • Els productes recuperats per la Policia Municipal de Sabadell -
Publicat el 27 de març de 2026 a les 09:54
Actualitzat el 27 de març de 2026 a les 10:00

La Policia Municipal de Sabadell va detenir un vehicle que transportava una gran quantitat de productes d'animal de tota mena, presumptament sostrets. Els agents van aturar els conductors i van escorcollar-lo per fer una inspecció de la mercaderia que transportava. En veure el contingut de l'interior, que, segons fonts policials, els productes robats tenien un valor total de gairebé 1.800 euros, van identificar el conductor del vehicle en qüestió. A banda de la quantitat de productes, també es van trobar unes tisores de grans dimensions, que van ser intervingudes. En identificar-los, van poder arribar a localitzar els propietaris, que van confirmar que els productes que duien a l'interior de l'automòbil eren seus. Es van instruir diligències als responsables del robatori i hi ha una investigació oberta. 

