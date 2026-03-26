L'esplai La Baldufa agafa un nou rumb: "És un espai de convivència clau per al barri"

L'esplai La Baldufa va finalitzar la seva activitat el maig del 2024 per la manca de monitors i monitores que volguessin tirar endavant la iniciativa, iniciada el 1974 al barri de Can Puiggener. Tot i fer mans i mànigues per evitar arribar al moment del col·lapse, l'esplai va haver de fer un punt i a part perquè, com explicava una de les col·laboradores fa un temps al Diari, no era possible oferir "una proposta que de veritat eduqui". De totes maneres, però, el dia que es va celebrar l'acte de la seva clausura ja van advertir que la seva intenció era "poder tornar". Ara, gairebé dos anys després de la decisió, s'ha pogut anar reprenent a poc a poc l'activitat de l'esplai: "Hi ha hagut molta voluntat al barri perquè La Baldufa tornés i ho estem podent fer, de moment", explica Patrícia Julián, exmonitora i referent de joves de La Baldufa. De fet, l'estiu passat ja van poder dur a terme el casal d'estiu.
El centre de lleure, que acull infants i joves d'entre 3 i 18 anys, ofereix una tarda al mes d'activitats dirigides al barri perquè els qui hi assisteixin puguin gaudir d'un "espai de convivència segur i importantíssim per als veïns de Can Puiggener", com exposa la Marwa Zekhnini, actual monitora de l'esplai. "És difícil fer-ho setmanalment, però ho intentarem", agrega. Actualment, hi ha set monitors i monitores que han fet possible que l'activitat s'hagi reprès: quatre persones titulades i tres més, en fase de premonitoratge. "Volem recuperar el que va arribar a ser La Baldufa en el seu moment i el que vam viure nosaltres quan érem infants de l'esplai", diu Zekhnini. Ara, es troben en fase d'expansió i de retorn a la normalitat. Diumenge passat van celebrar una jornada plena de propostes per a tothom amb tres objectius: finançar un viatge, que, "per a molts, són les úniques vacances"; ampliar l'abast de l'esplai, i recuperar-ne l'essència.
Un nou espai de referència per als joves
A banda del restabliment de l'activitat de l'esplai, s'ha creat un nou espai perquè els joves del barri puguin cobrir necessitats que no tenen cobertes amb alguna persona de referència. "La idea és fer una activitat semblant a la que tenim a l'esplai, però que sigui diari", diu Julián. Es vol "professionalitzar" part de l'esplai per, a banda de les activitats del cap de setmana, fer-hi un centre referencial que aculli tres àmbits, principalment: "Un espai de suport per a les dones del barri, assessoria laboral per a joves d'entre 16 i 30 anys, i un espai relacional". De totes maneres, són conscients que "va per llarg", però asseguren que "hi ha molta voluntat perquè arribi". "Només falta que tinguem més suport de l'administració", conclou l'exmonitora.