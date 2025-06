Consulta el programa complet de la festa major d'Espronceda 2025

El barri d’Espronceda de Sabadell torna a omplir-se de festa i comunitat amb la celebració de la seva esperada festa major. Els dies 6, 7 i 8 de juny, la plaça Rogelio Soto es converteix en el cor de la festa, amb activitats pensades per a tots els gustos i totes les les edats.

La celebració comença divendres 6 de juny amb música ambiental i una decoració festiva. A la nit, el grup de foc Damnatus ofereix un espectacular correfoc pels carrers del barri, seguit d’una sessió de música disco amb DJ que marca l’acte principal del dia. El foc i la percussió marquen el ritme d’una nit pensada per encendre l’ànima del barri.

El dissabte 7 de juny, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, la festa pren un to educatiu i sostenible. Els més petits poden participar en un taller de reciclatge i plantar el seu test personalitzat per endur-se’l a casa. A la tarda, la plaça acull una sessió de karaoke oberta a totes les edats, i a la nit, un sopar popular –amanida, botifarra i sangria– reuneix famílies i veïns amb un menú assequible i tradicional. La festa continua amb ball amenitzat per l’orquestra Millenium Grup.

Diumenge familiar i inclusiu

El diumenge 8 de juny està dedicat especialment a les famílies. El dia comença amb una xocolatada popular i activitats cooperatives per a infants i adolescents. Al migdia, una festa de l’escuma refresca l’ambient abans d’una tarda plena d’actuacions: gimnàstica en cadira, sevillanes, música en directe i balls de saló. La jornada clou amb un petit espectacle pirotècnic a càrrec de la colla de diables Damnatus, substituint els tradicionals focs artificials per un format més segur i respectuós.

La Festa d’Espronceda esdevé també una reivindicació de valors com el respecte al medi ambient i la convivència. Tal com destaquen els organitzadors, "és una forma d'unir llaços i fer veïnat".