La Creu Alta assenyala els pals de fusta enmig del carrer

L’Associació Veïnal La Creu Alta ha iniciat una campanya de denúncia dels pals de fusta que hi ha a diverses voreres del barri. N’han assenyalat una quarantena, una xifra viva que, tenint en compte els antecedents, creuen que no deixarà de pujar a no ser que passi el que desitgen: que els retirin els seus responsables. Esperen que l’Ajuntament els doni un cop de mà per instar els responsables a treure’ls i que els compromisos que hi puguin haver es facin realitat. La majoria són de fusta, si bé n’han comptat un formigó i un parell de ferro. L’associació reclama que retirin els pals i el cablejat se soterri o s’arrengli a la façana.
El problema és conegut i recurrent arreu de la ciutat: “la majoria són de fusta i d’obres que, quan acaben, queden allà. Algunes estan en marxa i és normal que hi siguin, però en altres acaben i no els treuen”, denuncia el president de l’associació, Jaume Marco, que lamenta que “fa molt de temps que reclamem que es retirin”, de moment sense gaire èxit. L’entitat considera que el consistori hauria d’actuar d’ofici sense esperar que hi hagi queixes veïnals. Per als vianants a peu pot ser un inconvenient menor, diu Marco, però pels que van amb cotxet, cadira de rodes, bastó o tenen alguna situació de mobilitat reduïda, els pals impedeixen transitar amb facilitat.
Els pals són a diferents carrers, amb especial predomini dels carrers de Batllevell (Gran Via) i Comtes d’Urgell. Però també al carrer de Vila Cinca, Bellapart, Castellar del Vallès, Antoni Oliver, Ribot i Serra, Papa Pius XI, carretera de Prats i Major. Un dels que des de l’associació consideren que és més urgent retirar és al carrer de Paco Mutlló cantonada Vallcorba perquè “és el que es mou més i algun dia caurà a algú”.
Marco lamenta que fins ara no han aconseguit revertir aquesta situació, que veuen agreujada amb el pas del temps, per la qual cosa han iniciat aquesta campanya per visibilitzar-la i denunciar-la.