Sabadell rep la delegada del govern català a Barcelona en un acte institucional

L’Ajuntament de Sabadell ha acollit aquest divendres, 27 de març, una rebuda institucional a la delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, en un acte celebrat al Saló de Plens i encapçalat per l’alcaldessa, Marta Farrés. La visita ha inclòs la signatura del Llibre d’Honor de la ciutat i una reunió posterior per abordar projectes compartits.
Durant la trobada, Farrés ha destacat la importància de la coordinació entre administracions i ha subratllat que “tenim projectes de ciutat que requereixen la implicació de la Generalitat”. En aquest sentit, ha valorat la proximitat entre el món local i el Govern. Entre les qüestions abordades, ha mencionat reptes en l’àmbit hospitalari, cultural i de desenvolupament urbà, així com la necessitat de solidaritat i col·laboració institucional per fer avançar la ciutat.
Per la seva banda, Díaz ha agraït l’acollida i ha remarcat el pes estratègic de Sabadell, afirmant que “és una ciutat molt important, no només demogràficament, sinó també per la seva aportació econòmica i pels projectes que impulsa”. En la mateixa línia que Farrés, la delegada ha insistit en la necessitat de treballar conjuntament. “Els temes importants per Sabadell també ho són per Catalunya”, ha assenyalat. Així mateix, entre els principals àmbits de cooperació, la delegada ha destacat l’habitatge i la mobilitat, i ha expressat la voluntat d’accelerar projectes quan s'aprovin els pressupostos del 2026.
En la seva intervenció al Llibre d’Honor, Díaz ha reafirmat el compromís institucional: “La transformació de Catalunya només serà possible si treballem 'de la mà' molt intensament amb tots els ajuntaments”, tot definint Sabadell com una “ciutat d’acollida amb un fort teixit treballador". L’alcaldessa ha tancat l’acte entregant un fulard de llana produït a Sabadell a la delegada, com a mostra de la tradició tèxtil de la ciutat.