El trànsit a l’Aeroport creix un 7,8% respecte del 2024

L’activitat aeroportuària durant l’agost, lluny de veure’s minvada pel mes estival, va créixer un 9,8& respecte del mateix període, segons dades del gestor aeroportuari Aena. En concret, es van efectuar 5.260 operacions, xifra que suposa un nou rècord en aquest mes, des que Aena fa públiques les dades mensuals, l’any 2002. Fins a l’agost d’enguany, el mes en què es van registrar mes enlairaments o aterratges va ser l’any 2007, quan se’n van registrar 4.579. Amb les 42.640 operacions de gener a agost, el trànsit aeri ha crescut un 7,8% que en els vuit primers mesos del 2024, el 90% de totes les operacions que es van efectuar durant el 2023.
Si la cara han estat els moviments, el nombre de passatgers ha estat la creu, amb una lleugera davallada, fins als 440 viatgers que durant l’agost van utilitzar la infraestructura aeroportuària durant el mes passat. El 31 d’agost, el nombre total de passatgers que han passat per l’Aeroport de Sabadell s’enfila fins a les 3.334 persones. L’any passat, en aquestes alçades –agafant el període de gener a agost– havien utilitzat l’aeròdrom 4.724 viatgers.
Respecte a la resta d’aeroports de la xarxa del gestor aeroportuari d’Aena a Catalunya, l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat va aconseguir a l’agost 5.673.319 passatgers i 33.296 operacions Per part seva, l’Aeroport de Girona-Costa Brava va registrar 349.535 viatgers i 3.396 moviments d’aeronaus durant el passat mes d’agost Finalment, l’Aeroport de Reus va gestionar 2.148 aterratges i enlairaments i un total de 232.747 passatgers.