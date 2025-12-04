ARA A PORTADA

El Llaminer visita El Corte Inglés

Aquest diumenge 7 de desembre, el personatge més emblemàtic de Sabadell serà a l'establiment comercial d' 11 h a 13 hores

Publicat el 04 de desembre de 2025 a les 11:52
Actualitzat el 04 de desembre de 2025 a les 12:06

Aquest pròxim diumenge, el Llaminer visitarà El Corte Inglés. El personatge més emblemàtic de Sabadell serà a la Planta de Moda Infantil (3a planta) d'11 h a 13 h. Tothom qui vulgui podrà fotografiar-se amb ell. 

La visita del Llaminer s’emmarca en programa d’activitats infantils gratuïtes per aquestes festes. La programació inclou una agenda d’activitats variada i divertida que combina conta contes, espectacles de màgia, animació musical, tallers de construccions i un planetari. I per completar la màgia de Nadal, el centre comptarà amb l’animació del tradicional Tió de Nadal.

Programació d’activitats

Diumenge 7 de desembre d'11 h a 13 h— Vine a conèixer el Llaminer i fes-te una foto amb ell.

Divendres 12 de desembre de 18.00 h a 20.00 h — La Màgia dels estels a Hogwarts, explora 360 (planetari).

Divendres 19 de desembre de 18.30 h a 19.15 h — Truita d’Estels, Cia. Patawa (conta contes)

Dimarts 23 de desembre de 18.00 h a 20.00 h — Tres pomes i un Tió, Cia. 3/4 de 15 (animació Tió de Nadal)

Divendres 2 de gener de 18.00 h a 20.00 h — Petits grans arquitectes, Josep M Bassa (taller de construccions).

Diumenge 4 de gener de 18.30 h a 19.15 h — La màgia dels Reis amb la Pallassa (Peca Animació).

 

Amb aquesta iniciativa, El Corte Inglés de Sabadell reafirma el seu compromís amb les famílies i amb la dinamització cultural de les festes de Nadal de la ciutat, oferint un espai d’oci educatiu i gratuït que fomenta la creativitat, la imaginació i la convivència.

