La conductora d’un turisme mor en un xoc frontal a la C-58

Segon accident mortal a la xarxa viària vallesana en menys d'una setmana i tercer en les últimes dues. El Servei Català de Trànsit ha informat que aquest dimarts al migdia s’ha registrat un sinistre viari mortal al punt quilomètric 28,20 de la C-58 a l'altura de Vacarisses. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 14.00 h.\r\n\r\nPer causes que encara s’estan investigant, un cotxe i un camió han col·lidit frontalment i, a conseqüència de l’accident, la conductora del turisme ha mort. Arran del sinistre, s’han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i una unitat terrestre i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). \r\n\r\nQuant a l’afectació viària, la C-58 es mantenia tallada i registra retencions en els dos sentits de la marxa. Amb aquesta víctima són 112 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes enguany, segons dades provisionals.\r\n