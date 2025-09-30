ARA A PORTADA

Vallès

La conductora d’un turisme mor en un xoc frontal a la C-58

El cotxe que conduïa ha col·lidit frontalment contra un camió

Publicat el 30 de setembre de 2025 a les 15:27

Segon accident mortal a la xarxa viària vallesana en menys d'una setmana i tercer en les últimes dues. El Servei Català de Trànsit ha informat que aquest dimarts al migdia s’ha registrat un sinistre viari mortal al punt quilomètric 28,20 de la C-58 a l'altura de Vacarisses. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 14.00 h.

Per causes que encara s’estan investigant, un cotxe i un camió han col·lidit frontalment i, a conseqüència de l’accident, la conductora del turisme ha mort. Arran del sinistre, s’han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i una unitat terrestre i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). 

Quant a l’afectació viària, la C-58 es mantenia tallada i registra retencions en els dos sentits de la marxa. Amb aquesta víctima són 112 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes enguany, segons dades provisionals.

