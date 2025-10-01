ARA A PORTADA

Vallès

L'agenda del cap de setmana als municipis del Vallès

Els concerts del Petits Camaleons, la Kamerata o la Trobada Nacional de Ball de Bastons marquen el calendari

Publicat el 01 d’octubre de 2025 a les 16:20

Música en directe, cultura popular i molta gastronomia als carrers dels municipis vallesans. Repassem algunes les propostes més destacades, on no falten el Petits Camaleons de Sant Cugat, l'orquestra Kamerata a Castellar o les paradetes als carrers de Cerdanyola o Ripollet.

Castellar

Concert de la Kamerata

Data: 4 d’octubre 

Lloc: Auditori Miquel Pont

Hora: 20 hores

Detalls: La temporada de la Kamerata comença amb un concert dedicat a Mozart i, més concretament, a les seves dues últimes simfonies. Una hora i mitja abans del concert, a la Sala d’Actes d’El Mirador, tindrà lloc la primera conferència “Parlem de música” presentada per Miquel Desclot.

Cerdanyola

La Ciutat Camina amb el Blues

Data: 4 d’octubre

Detalls: Una quarantena d’establiments i nombroses activitats convertiran l’avinguda de Catalunya i el carrer Francesc Layret en un espai viu i sense trànsit durant tota la jornada. Al llarg del dia hi haurà tallers, espectacles itinerants, música en directe i degustacions.

Barberà

50a Trobada Nacional de Ball de Bastons

Data: 4 d’octubre

Detalls: Barberà serà l’escenari de la 50a Trobada Nacional de Ball de Bastons de Catalunya, una edició molt especial que commemora mig segle ininterromput d’aquest esdeveniment de cultura popular. La trobada, organitzada per la Colla Bastonera Les Romanes-ARA I SEMPRE amb el suport de l’Ajuntament i d’entitats locals, arriba carregada d’il·lusió i simbolisme, coincidint amb els 25 anys de la celebració de la Ciutat Gegantera de Catalunya a Barberà.

Sant Quirze

Festa Major de les Fonts

Data: Del 2 al 5 d’octubre

Detalls: Aquest cap de setmana arriba la Festa Major de les Fonts. L’Ajuntament de Sant Quirze, conjuntament amb les entitats del barri, ha preparat una àmplia programació pensada per arribar a tots els públics, apostant per les activitats tradicionals i que any rere any compten amb una gran participació.

Ripollet

Fira de comerç UCR

Data: 5 d’octubre

Hora: de 10 a 17 hores

Lloc: Rambla dels Pinetons

Detalls: El proper diumenge, la Unió de Comerciants de Ripollet celebra una nova edició de la Fira de comerç UCR. Serà una jornada per fomentar el comerç local, gastrovinya i activitats per a totes les edats. La Fira reunirà parades dels comerços locals amb propostes variades que van des de la moda i la gastronomia, cultura, benestar i serveis. 

Sant Cugat

Petits Camaleons

Data: del 2 al 5 d’octubre

Hora: 20 hores

Lloc: Teatre-Auditori Emma Vilarasau

Detalls: Salvador Sobral i Lucía Fumerog protagonitzen el concert inaugural del Petits Camaleons. Junts han creat un espectacle en el qual compartiran cançons. Fins al 5 d’octubre, Sant Cugat acull la catorzena edició del certamen familiar. Actuaran noms com Nil Moliner, Suu, The Tyets, Flashy Ice Cream, Els Catarres, Dan Peralbo i el Comboi, Doctor Prats, Remei de Ca la Fresca o Alidé Sans.

