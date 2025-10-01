L'agenda del cap de setmana als municipis del Vallès

Música en directe, cultura popular i molta gastronomia als carrers dels municipis vallesans. Repassem algunes les propostes més destacades, on no falten el Petits Camaleons de Sant Cugat, l'orquestra Kamerata a Castellar o les paradetes als carrers de Cerdanyola o Ripollet.
Castellar
Concert de la Kamerata
Data: 4 d’octubre
Lloc: Auditori Miquel Pont
Hora: 20 hores
Detalls: La temporada de la Kamerata comença amb un concert dedicat a Mozart i, més concretament, a les seves dues últimes simfonies. Una hora i mitja abans del concert, a la Sala d’Actes d’El Mirador, tindrà lloc la primera conferència “Parlem de música” presentada per Miquel Desclot.
Cerdanyola
La Ciutat Camina amb el Blues
Data: 4 d’octubre
Detalls: Una quarantena d’establiments i nombroses activitats convertiran l’avinguda de Catalunya i el carrer Francesc Layret en un espai viu i sense trànsit durant tota la jornada. Al llarg del dia hi haurà tallers, espectacles itinerants, música en directe i degustacions.
Barberà
50a Trobada Nacional de Ball de Bastons
Data: 4 d’octubre
Detalls: Barberà serà l’escenari de la 50a Trobada Nacional de Ball de Bastons de Catalunya, una edició molt especial que commemora mig segle ininterromput d’aquest esdeveniment de cultura popular. La trobada, organitzada per la Colla Bastonera Les Romanes-ARA I SEMPRE amb el suport de l’Ajuntament i d’entitats locals, arriba carregada d’il·lusió i simbolisme, coincidint amb els 25 anys de la celebració de la Ciutat Gegantera de Catalunya a Barberà.
Sant Quirze
Festa Major de les Fonts
Data: Del 2 al 5 d’octubre
Detalls: Aquest cap de setmana arriba la Festa Major de les Fonts. L’Ajuntament de Sant Quirze, conjuntament amb les entitats del barri, ha preparat una àmplia programació pensada per arribar a tots els públics, apostant per les activitats tradicionals i que any rere any compten amb una gran participació.
Ripollet
Fira de comerç UCR
Data: 5 d’octubre
Hora: de 10 a 17 hores
Lloc: Rambla dels Pinetons
Detalls: El proper diumenge, la Unió de Comerciants de Ripollet celebra una nova edició de la Fira de comerç UCR. Serà una jornada per fomentar el comerç local, gastrovinya i activitats per a totes les edats. La Fira reunirà parades dels comerços locals amb propostes variades que van des de la moda i la gastronomia, cultura, benestar i serveis.
Sant Cugat
Petits Camaleons
Data: del 2 al 5 d’octubre
Hora: 20 hores
Lloc: Teatre-Auditori Emma Vilarasau
Detalls: Salvador Sobral i Lucía Fumerog protagonitzen el concert inaugural del Petits Camaleons. Junts han creat un espectacle en el qual compartiran cançons. Fins al 5 d’octubre, Sant Cugat acull la catorzena edició del certamen familiar. Actuaran noms com Nil Moliner, Suu, The Tyets, Flashy Ice Cream, Els Catarres, Dan Peralbo i el Comboi, Doctor Prats, Remei de Ca la Fresca o Alidé Sans.