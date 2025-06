FOTOS | Aparatós incendi en una nau a Barberà

Els Bombers de la Generalitat s'han hagut de desplaçar dimarts al vespre per un aparatós incendi en una indústria a Barberà del Vallès. El cos d'emergències ha rebut l'avís pocs minuts després de les nou per un foc originat a l'exterior d'una fàbrica.

En total, s'han mobilitzat set dotacions per extingir l'incendi en una indústria del carrer de Gorgs i Lledó de la localitat vallesana. El foc s'ha originat a l'exterior de la nau i afecta una pila de material divers. Afortunadament, no hi ha danys personals.

Les flames han provocat una aparatosa columna de fum visible des de diferents punts de la comarca, també des de Sabadell. Diversos conductors de la xarxa viària vallesana han observat l'escena des de la distància.

