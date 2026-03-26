Els nervis es respiraven des de primera hora. L’Escola d’Enginyeria de la UAB s'ha convertit aquest dijous en l'escenari ideal per treure la màgia, encendre la flama i consolidar relacions. A les taules no hi havia cafès o cerveses i l'objectiu no era allargar la conversa fins a la nit. El tête-à-tête tenia com a convidats imprescindibles els ordinadors i els currículums de joves estudiants aspirants a entrar al món laboral, trucant a la porta d'una vuitantena d'empreses aplegades per a l'ocasió. "Estudio Enginyeria Informàtica. Busco empreses que necessitin enginyers d'IA, que és la menció que he triat. A veure què trobo", deia Martí Bertrans. No és el primer cop que era a la jornada. "L'any passat ja vaig venir, però estava a segon. Ara et miren una mica diferent, estàs més a prop", detecta. Aquest any, precep en conversa amb el Diari, és el moment de la veritat després d'un primer contacte amb les empreses fa un any. "He parlat amb gent d'Occident a fora i ens hem intercanviat dades", exemplifica sobre com es viu el procés.
La 12a edició de MEMEnginy, la fira de tecnologia i d’enginyeria de la UAB organitzada pel Consell d’Estudiants d’Enginyeria amb el suport de la direcció de l’Escola d’Enginyeria, ha tornat a esdevenir punt de trobada entre empreses i talent jove del Vallès. En aquesta edició, s’han registrat més de 1.500 participants, que no només s'enfronten al cara a cara amb les companyies. També assisteixen a conferències especialitzades i altres propostes promogudes per les marques presents. "Nosaltres tenim un volum d'uns 25 estudiants en pràctiques i és una manera de vincular l'empresa amb els estudis. Donar la possibilitat de conèixer el món laboral real", sintetitza Noelia Minguillán, responsable de Desenvolupament del Departament de Recursos Humans de Kostal, a Sentmenat. "El que mirem, sobretot, és que la persona tingui ganes. És un perfil d'estudiant que no ha de tenir experiència laboral. Volem ganes, iniciativa, proactivitat... I també l'idioma", afegeix, destacant l'èxit del format.
Per megafonia, avisen: "La ronda de les 12 i 17 ja està en marxa!", proclamen. Per accedir a les taules, abans de la cita, els futurs professionals -avui encara alumnes- ho fan amb la garantia d'haver passat un primer filtre. Un dels elements innovadors d’aquesta edició era el desenvolupament d'una aplicació que permet creuar els interessos dels estudiants amb els perfils que demanden les empreses. Quan hi ha coincidència, es genera el matx que dona lloc a l'entrevista ràpida. En aquesta app, el compte de l’estudiant té sis apartats (dades bàsiques, CV en PDF, habilitats tècniques, idiomes, configuració de privacitat i preferències professionals) i una descripció personal. A l’altra banda, a la secció d’empreses, els estudiants poden consultar el perfil de cadascuna de les companyies participants, conèixer els perfils que busquen i marcar aquelles amb qui voldrien tenir una entrevista. Si hi ha concordança, només calia posar-se d’acord en l’horari per trobar-se.
Al llarg del dia, la previsió era que es fessin un total de 1.000 cites ràpides. Applus, Roche, SEAT, HP, Deloitte, Accenture i JetBrains eren alguns dels noms presents. El José, que cursa Enginyeria Química, sortia entusiasmat de la primera trobada. "Estic intentant fer el primer pas en el món laboral. Aquest tipus de programes són molt bons per a gent que estem acabant el grau", destacava. Tenir totes les opcions concentrades en pocs metres és un estímul i genera confiança. "Per part de l'Autònoma, ens donen moltes oportunitats i formacions per obtenir aptituds i eines. Això és clau", especifica sobre la fase abans d'encarar el repte. La preparació de l'entrevista és fonamental. "En cinc minuts, pots donar molt impacte i arribar a dir moltes coses". No es tracta de valorar aspectes tècnics, sinó de mostrar predisposició.
Clàudia Busto, Talent Acquisition Specialist a Toyota Material Handling, prenia nota després de la conversa. "Aquesta fira ens permet trobar perfils de tota mena. Ens agrada molt perquè podem reclutar nou talent. Confiem molt en el potencial dels joves. La capacitat d'innovació i una ment diferent. Per això creiem que ens pot ajudar molt ser aquí. Per orientar els estudiants i mostrar què oferim, però també per treure nosaltres profit per créixer", sintetitza. Les expectatives, admetia, són altes. Hi ha un paquet d'una trentena de places a Sabadell i a la resta de delegacions de la marca destinades a perfils com el del José. Judith Canal, al departament de Recursos Humans i Prevenció de Riscos a EndressHauser, amb seu a Sant Cugat, apuntava als enginyers químics. "El més important és saber d'on provenen, si a ells també els encaixa i els crida l'atenció el que nosaltres oferim. És donar una oportunitat i després que aprenguin a l'empresa", sosté.
L’edició d’aquest any ha reunit estudiants de les titulacions d’enginyeria informàtica, electrònica i telecomunicacions, enginyeria de dades, intel·ligència artificial, i enginyeria química, així com d’altres graus especialitzats de la UAB. La fira també oferia un programa específic per a la inclusió laboral d’estudiants neurodivergents (HP Inclusion - MEME Impulse). Amb la creixent participació d’estudiants i empreses, l'organització reivindica que MEMEnginy s’ha consolidat com un dels principals espais de connexió entre universitat, talent jove i empreses tecnològiques. “Aquesta connexió del talent que tenim a la universitat amb el món de l’empresa és fonamental per a nosaltres, com a universitat pública que som, és un retorn a la societat”, deia el rector Javier Lafuente durant la inauguració.
En el marc de la jornada, s'han presentat els resultats d’un informe que analitza les motivacions dels estudiants de la generació Z a l’hora d’entrar al món laboral. Segons l’Observatori de l’Escola d’Enginyeria, dos terços (66%) valoren més la responsabilitat i l’oportunitat d’aprendre que els diners en triar la seva primera feina. El mercat de treball és una mica més a prop per al grup d'aspirants que s'han presentat a la cita amb ambició, il·lusió i convenciment.