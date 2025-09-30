Els municipis del Vallès amb més deures pendents en l'estalvi d'aigua

El Vallès Occidental ha aconseguit reduir el consum d'aigua a les llars en l'últim any. Les restriccions per la sequera van motivar una disminució de les quantitats per habitant i dia, situant la mitjana per sota dels 100 litres. Un registre que els experts consideren acceptable en el context actual. Tot i això, la comarca mostra contrastos entre municipis no només en relació amb el consum d’aigua sinó també amb els usos.
Pel que fa al primer aspecte, Matadepera (142,5), Vacarisses (126,5) i Sant Cugat del Vallès (113,2) encapçalen el rànquing comarcal i es distingeixen de la resta de municipis per assolir un consum diari superior a la mitjana catalana. Amb un valor inferior i per sobre dels 100 litres per persona al dia trobem nou municipis, entre els quals destaquen localitats de grandària mitjana com Castellar (104,8), Sant Quirze (104,2), Santa Perpètua de Mogoda (101,8) i Palau-solità i Plegamans (101,1).
Finalment, dotze municipis van registrar un consum per sota d’aquest llindar, entre els quals s’inclouen les capitals de comarca, Sabadell (94,3) i Terrassa (91,4), i ciutats grans i mitjanes com Barberà (99,2), Cerdanyola (98,2), Ripollet (96,8), Rubí (96,5) i Montcada i Reixac (95,3). Badia (83,3) destacaria com el municipi amb el menor consum d’aigua per habitant.
Pel que fa als usos de l’aigua, en la major part dels municipis predomina l’ús domèstic mentre que aquells municipis amb un major pes del sector industrial concentren volums elevats destinats a activitats productives. Entre ells, sobresurten Castellbisbal (88,3%), Santa Perpètua de Mogoda (52%) i Palau-Solità i Plegamans (44,6%), tots tres amb valors superiors al consum mitjà industrial de la comarca i Catalunya (42,7%).