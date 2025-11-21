ARA A PORTADA

Vallès

Dos ferits greus després de patir un fort accident de trànsit a la C-58

Els fets van succeir a les 20:35 h de dijous passat

  • Els Bombers en la intervenció a la furgoneta -
Publicat el 21 de novembre de 2025 a les 10:24

Els Bombers de la Generalitat van treballar dijous passat al vespre en un aparatós accident de trànsit a la carretera C-58, a l'altura de Vacarisses en direcció a Viladecavalls. En l'incident, que va ocórrer a les 20:35 h, tan sols un vehicle de paqueteria diversa va resultar implicat i, per causes que es desconeixen, va quedar semibolcat lateralment en un talús de la via. Per fer una primera valoració sanitària de les víctimes, els Bombers van assegurar, senyalitzar i estabilitzar la zona per, posteriorment, excarcerar el vehicle i van retirar el vidre davanter de la furgoneta per facilitar-ne l'accés als membres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM)

A l'interior del vehicle, dos ocupants, un home i una dona, van ser rescatats per cinc dotacions del cos de bombers després de quedar atrapats sense poder sortir-ne durant uns minuts. Segons especifiquen des dels Bombers, tot i que estaven conscients i orientats, van ser traslladats a l'Hospital de Terrassa en estat greu a causa del cop, que els va provocar policontusions i lesions a la zona cervical. A pesar de l'incident, visiblement perillós, no hi va haver altres afectats a part del pilot i copilot de la furgoneta. 

 

Notícies recomenades