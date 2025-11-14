Confinament obligatori de les aus de corral al Vallès per prevenir la grip aviària

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha ordenat el confinament a les granges que crien aviram a l’aire lliure des del dijous per la grip aviària. Una imposició que ha fet a través d'una publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). La decisió és una “mesura preventiva de reforç” davant l’augment del risc d’expansió d’aquesta malaltia viral en l’última setmana i ha destacat que és “altament infecciosa”.
La decisió té implicacions en municipis vallesans amb gran presència dels animals. Un dels consistoris que ha enviat un avís al sector és el de Palau-solità, que ha comunicat que totes les explotacions amb aus de corral (tant professionals com d’autoconsum) han de mantenir confinats els animals fins a nova ordre. També a Polinyà s'han pronunciat sobre la qüestió després que al Vallès Oriental s’hagi detectat un primer cas a La Garriga. Per aquest motiu, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) de la Generalitat demana mantenir la vigilància a la zona davant l’aparició d’aus salvatges i urbanes mortes o malaltes.
La mesura, aplicable a tot el territori de la comarca i Catalunya, inclou la prohibició de mantenir les aus a l’aire lliure, excepte en els casos en què el Departament concedeixi autorització i l’explotació disposi de sistemes que impedeixin el contacte amb aus salvatges. També queda prohibida la convivència d’ànecs i oques amb altres espècies i l’ús d’aigua no tractada que pugui haver estat exposada a fauna salvatge. A més, les administracions locals avisen que no es poden celebrar concentracions d’aus, com fires, exhibicions o altres activitats similars, llevat d’autorització excepcional.
En aquest context, es fa una crida a tots els veïns i veïnes que tenen aus al municipi a extremar les mesures de bioseguretat i a notificar immediatament qualsevol sospita de la malaltia (descens sobtat del consum d’aigua o pinso, disminució de la posta, increments de mortalitat o símptomes respiratoris o nerviosos). Així mateix, si es detecten d’aus salvatges mortes o malaltes en espais públics o privats, es demana contactar amb el Cos d’Agents Rurals perquè puguin gestionar-ne la recollida seguint els protocols de seguretat establerts.