La neteja dels carrers, entre cella i cella: "L'incivisme el paguem tots"

La regidora de l’Àrea de Serveis Municipals i Espai Públic de Montcada i Reixac, Dámaris Sánchez, ha expressat en els últims mesos la seva indignació per conductes incíviques que denigren l'espai públic. "Són conductes irresponsables que paguem entre tots", ha reiterat en converses amb el Diari. El problema dels abocaments s'ha convertit en una prioritat a l'Ajuntament. En un context marcat per les obres del soterrament, que generen sensació de brutícia als carrers, l'abandonament de voluminosos, mobiliari i els elements més insospitats a ulls de la ciutadania esdevé un repte afegit.
Sánchez assegura que s'ha posat fil a l'agulla per acabar amb aquest incivisme creixent. Un dels últims moviments en aquesta direcció va tenir lloc a l'aparcament d'entrada al polígon de Can Cuiàs que s'havia convertit en un abocador il·legal. L'acció s'engloba en un conjunt de mesures desenvolupades en els últims mesos, que han comportat un desembors de 70.000 euros en un any per retirar, traslladar i tractar els residus que es deixen en determinats espais. Més de 9.000 d'aquests destinats a endreçar el descampat de Can Cuiàs.
Durant més d’un any, el consistori ha analitzat el comportament dels infractors habituals. L'objectiu: fixar patrons, horaris i localitzacions per entendre com actuen els veïns amb menys consciència i determinar mesures per acabar amb aquests abocaments descontrolats. En les inspeccions s'ha trobat runa, plàstics industrials, pots de pintura, sacs de terra, uralita i fins i tot pneumàtics.
Ara, el següent pas és reforçar la vigilància, garantir les sancions als incívics i treballar de forma coordinada per garantir el compliment de les normatives municipals. Més enllà de la tasca policial, des de l'executiu demanen la màxima col·laboració ciutadana per acabar amb aquesta xacra. "Tenim una ordenança, però sense l'ajuda de tots no ho erradicarem. Necessitem que tothom s'impliqui i estem molt contents amb la resposta. Però no podem posar un policia ni un inspector a cada contenidor", tanca la regidora. La neteja dels carrers està entre cella i cella.