Montcada i Reixac

Set detinguts en el dispositiu del pla Kanpai a Montcada i Reixac

La policia identifica més de 300 persones en una actuació centrada a combatre la multireincidència i el tràfic de substàncies

  • El pla Kanpai a la Ribera (Montcada i Reixac) -
Publicat el 21 de març de 2026 a les 11:20
Actualitzat el 21 de març de 2026 a les 11:21

El pla Kanpai continua desplegant-se al territori amb un nou operatiu a Montcada i Reixac que ha deixat set detinguts i més de 300 persones identificades. L’actuació s’emmarca en l’estratègia policial per pressionar la delinqüència multireincident i reforçar la seguretat als municipis de l’àrea metropolitana.

En total, s’han practicat set detencions (cinc per qüestions d’estrangeria i dues relacionades amb delictes contra la salut pública, una d’elles també per ordre de recerca i detenció). Els arrestats acumulaven 13 antecedents policials.

El dispositiu també ha permès identificar 311 persones, amb un total de 415 antecedents, i controlar 30 vehicles. Pel que fa a les sancions, s’han interposat 25 denúncies: 17 per tinença de substàncies, set per armes i una per altres infraccions.

