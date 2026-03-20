A Cerdanyola, l'inspector de l’ABP, Marc Pla, organitza el grup com si es tractés d'un equip de futbol rebent les ordres prèvies a una cita de màxima exigència. "Aquí, Vallès 450, 'Fura'... Ja sabeu què heu de fer", indica, mostrant imatges de la zona on actuaran. La coordinació és clau. L'estratègia, clara. La pissarra d'una de les sales de la comissaria defineix cada moviment que tindrà lloc minuts després a Montcada i Reixac. El dispositiu Kanpai desplegat a diferents punts del país obliga a gestionar al municipi 130 efectius dels diferents cossos de seguretat. L'objectiu és compartit: atacar la multireincidència i treballar per garantir la pau als carrers. "Tot això té un desgast, però ens dediquem a això", encoratja Pla els companys de missió que l'escolten abans de desembarcar als carrers.
Sobre el terreny, establiments, carrers transitats, estacions de Renfe i altres espais estan en el punt de mira, com passa arreu del territori. Punts conflictius on hi ha indicis que conviden a pensar que enganxaran els delinqüents habituals. Però la vigilància s'estén arreu. "Els delinqüents poden estar en qualsevol lloc", adverteix des d'una de les sortides de l'estació montcadenca Centre. El repte és, més enllà d'exhibir la força del cos, actuar amb la màxima calma i discreció, sense alterar els ritmes habituals. "No es tracta de parar a tothom. Treballem amb seguretat", demanava durant els instants previs a les primeres identificacions.
Les actuacions es desenvolupen davant les mirades de sorpresa de la ciutadania, expectants pel gran volum de policies present. Aquells que fugen quan veuen els agents uniformats acaben sent identificats més enllà per efectius de paisà. El balanç es va actualitzant a l'instant. En pocs minuts arriben les primeres detencions. "Ja hi ha quatre arrestats a la Ribera", confirmen a través de la radioemissora interna. Allà, en un dels carrers amb més activitat, comencen les identificacions d'un ampli col·lectiu que freqüenta la zona. Molts són ja coneguts pels agents que hi patrullen sovint. Mentrestant, la policia administrativa entra en un dels bars de l'indret. A l'interior, personal del cos de seguretat recull documentació de l'establiment. En una de les taules, quatre treballadors esperen a ser identificats.
Les unitats d'investigació, la canina, la BRIMO, la Policia Local o la Policia Nacional treballen plegats. En dos torns, de tarda i nit. L'oci nocturn, també sota la lupa. "Són gent que creen problemes recurrents. Avui anem a per ells", s'escolta enmig de l'operatiu. El pla es desplegava per primer cop a Montcada i Reixac després de l'allau d'incidents denunciats per la ciutadania i els comerciants en els últims mesos. La criminalitat, mostren les dades, ha disminuït un 6% en l'últim any. En canvi, la localitat ha experimentat un repunt de robatoris violents en l'espai públic que van motivar una Junta de Seguretat extraordinària fa poques setmanes. Pla no amaga que una de les intencions és justament evidenciar que són presents en els llocs més complexos. És el model de la policia intel·ligent. Una intervenció amb els focus molt clars. Això permet completar historials delictius, amb la suma de fets que queden recollits perquè la justícia actuï posteriorment. "No parlem de 300 persones. Aquí, per exemple, sabem que busquem un delinqüent que ha passat 42 vegades els filtres policials", il·lustra.
L'ús del pla Kanpai en punts com la capital catalana, apunten des del cos, fa que molts lladres habituals es desplacin, trobant en localitzacions com Montcada i Reixac un nou camp per delinquir. "Hem d'estar atents a aquests moviments. Per això ho fem en xarxa", diu l'inspector. En més de deu dispositius, s'han detingut més de mig miler de persones. "Ens interessa acumular causes per la via policial i judicial perquè aquestes persones ingressin a la presó". S'esperen nous capítols similars en els pròxims mesos.