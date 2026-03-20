Pla Kanpai a Sabadell: 12 hores a la cerca de multireincidents amb l'ARRO i la BRIMO

Estacions de
tren, eixos comercials i zones d’oci s’han convertit en l’escenari del combat contra la multireincidència aquest divendres a Sabadell. Una setantena d’agents dels Mossos d’Esquadra, del Cos Nacional de Policia, de la Policia Municipal i personal de seguretat d’FGC i Adif han participat en el pla Kanpai, l’operatiu conjunt d’Interior per identificar i detenir el màxim d’autors de robatoris amb força i furts.
És la segona edició del pla Kanpai a Sabadell i, com a novetat, es perseguirà tant els lladres com els anomenats ‘receptors’, és a dir, aquells que compren els objectes robats o els llocs on actuen els compradors il·legals. "
Són el motor que alimenta el negoci dels delinqüents”, constata el cap dels Mossos de Sabadell, Enric Cervelló. Els agents han entrat en empreses de ferralla i altres punts de compravenda habitual de matèries primeres com el ferro i el coure. També han intervingut punts de venda de telèfons mòbils, un dels objectes més robats, bars i altres espais d'oci. "Hem d'atacar totes les portes per on transiten els multireincidents, perquè cada vegada tinguin menys opcions de delinquir", defensa.
Un dels controls en una empresa de gestió de residus
El dispositiu és visible als punts més transitats de la ciutat i, per primera vegada, compta amb el suport d’unitats d’ordre públic (
ARRO, BRIMO) per enfortir la seguretat ciutadana. L’operatiu ha arrencat a l’estació de Sabadell Centre, on agents uniformats i de paisà han efectuat escorcolls i identificacions de persones sospitoses des de les 16 h. L’hora i el lloc escollits tampoc són casuals: els Mossos utilitzen l’última intel·ligència policial per determinar on i quan actuen els delinqüents. “Així som més eficients a l’hora d’efectuar identificacions, escorcolls i detencions, i de localitzar persones amb ordres de detenció vigents”, explica Cervelló.
Els agents també han incrementat la pressió sobre els vehicles de mobilitat personal (
VMP), amb controls d’usuaris de patinets elèctrics a l’espai públic. Aquests vehicles s’associen a delinqüents multireincidents, que els fan servir per apropar-se a les víctimes i fugir ràpidament després de cometre el robatori. Així mateix, s'han realitzat inspeccions de vehicles al llarg de la tarda en vies principals de la ciutat com l'avinguda Matadapera.
L’operatiu s’allargarà
dotze hores i tindrà un abast metropolità, amb la participació de les Àrees Bàsiques Policials ( ABP) de Badalona, Cerdanyola del Vallès, l’Hospitalet de Llobregat i Garraf. “El Kanpai ha vingut per quedar-se. Volem dificultar la vida dels delinqüents per protegir la ciutadania. Som i serem implacables”, afirma Cervelló. L’alcaldessa, Marta Farrés, ha assistit als preparatius del pla i ha traslladat un missatge de suport als agents: “Volem ciutats segures. Per això sempre ens trobaran donant suport als cossos i forces de seguretat”. Segons diu, “ qui s’ha de sentir insegur a Sabadell són els delinqüents”.
El cap de Mossos, Enric Cervelló, amb l'alcaldessa, Marta Farrés, abans de l'operatiu
