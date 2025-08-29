Mor l’activista cultural santcugatenc Octavi Galceran

Sant Cugat està de dol. L'alcalde Josep Maria Vallès ha traslladat el seu condol i ha expressat el dolor del municipi per la mort de l'activista cultural Octavi Galceran. En un comunicat a les xarxes socials compartit per l'Ajuntament, el batlle destaca la trajectòria d'una figura clau per entendre el poble vallesà.
Galceran va arribar a Sant Cugat l’any 1930 i es va convertir en un destacat activista cultural a la ciutat gràcies a les seves aficions per la fotografia, el cinema, la pintura i el muntanyisme. De fet, va ser fundador del Club Muntanyenc Sant Cugat, amb Josep Barberà i amb l’artista Josep Grau-Garriga van recórrer Catalunya pintant el seu paisatge.
Amant de la fotografia, va retratar, als anys 50, totes les masies de Sant Cugat acompanyat d’en Joan Auladell Serrabogunyà. Posteriorment, amb el seu amic Tomàs Grau-Garriga, van fer un col·leccionable de les masies. Gran aficionat al cinema, va fer pel·lícules de caràcter social com Zona verde, filmada a les Planes, o El Ultimo, en col·laboració amb Quim Vinyoles, Miquel Perelló i Santiago Vilapuig.
L'agost de l'any passat, Galceran va rebre una visita institucional amb motiu del seu centenari. A més, el 8 d’abril d’aquest any, també se li va retre homenatge en un acte celebrat a la sala de plens de l’Ajuntament, que va reunir més d’un centenar de persones. "Estimat Octavi, Sant Cugat mai t’estarà prou agraït. Descansa en pau", ha tancat Vallès en un missatge a Instagram.