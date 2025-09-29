ARA A PORTADA
La reducció incessant del consum d'aigua durant la sequera obre un nou escenari Marc Béjar Permanyer
Un nen, traslladat al Taulí després de ser atropellat per un patinet elèctric al centre de Sabadell Redacció
“Cada vegada que hi ha una baixada t’has d’adaptar”: la vida de la Ramona cuidant l’Artur, amb Alzheimer Sergi Gonzàlez Reginaldo
Pedro Sánchez visita el Vallès Occidental
El president del govern espanyol ha trepitjat un dels símbols de la comarca en el marc d'un seguit de trobades sectorials