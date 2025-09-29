ARA A PORTADA

Sant Cugat del Vallès

Pedro Sánchez visita el Vallès Occidental

El president del govern espanyol ha trepitjat un dels símbols de la comarca en el marc d'un seguit de trobades sectorials

  • Pedro Sánchez visita el CAR de Sant Cugat -
Publicat el 29 de setembre de 2025 a les 16:07

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat el CAR (Centre d'Alt Rendiment) de Sant Cugat del Vallès en el marc d'un seguit de trobades sectorials previstes aquest dilluns a l'àrea metropolitana. A les instal·lacions vallesanes, el líder de l'executiu ha conversat amb la selecció espanyola de natació artística i el duo format per Iris Tió i Dennis González.

Sánchez ha lloat els èxits recents als mundials de Singapur, així com el triomf que també va assolir l'equip d'Andrea Fuentes als Jocs Olímpics de París 2024. El president ha acabat la seva visita felicitant les seleccions femenina i masculina de waterpolo. Les primeres van ser medalla d'or als Jocs Olímpics i bonze al mundial, mentre ells van assolir l'or a Singapur aquest estiu.

 

  • Pedro Sánchez visita el CAR de Sant Cugat

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acompanyat Sánchez durant la jornada. El president estatal ha estat present en la inauguració del Mondiacult a Barcelona, on ha recordat que la cultura és “compromís” amb la llibertat, dignitat, memòria i pau. Amb aquestes paraules s’ha donat el tret de sortida a la conferència amb 165 delegacions d’arreu del món per fixar les polítiques culturals dels anys vinents. 

Notícies recomenades