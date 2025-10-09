El projecte de passera per a vianants i bicicletes per unir Volpelleres i Can Sant Joan ha estat aprovat aquesta setmana. Les obres suposaran una inversió de més de 4,5 milions d'euros, i es preveu que el procediment de la licitació s’iniciï durant el mes de gener del 2026 i que les obres puguin començar aquest estiu. El termini d’execució estimat és de 9 mesos.
El projecte, encarregat per l’Ajuntament a l’AMB, donarà resposta a les necessitats de connexió entre el barri i el parc empresarial, amb la construcció d’un gran pont que travessarà els carrils de l’AP-7 per garantir la seguretat en la mobilitat de la ciutadania de Sant Cugat. L’estructura de la passarel·la travessarà els accessos de la B-30, la pròpia B-30 i l’AP7, amb una longitud total de 193 metres, una amplada mínima de 2,2 metres per a bicicletes i d’1,8 metres per a vianants.
Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat, considera que el projecte resol les necessitats de connexió entre Volpelleres i Can Sant Joan, amb una infraestructura que "millora l’accessibilitat, garanteix la seguretat dels desplaçaments quotidians i fomenta un model de ciutat sostenible i funcional”.
L’actuació preveu la construcció dels accessos i les zones de transició, així com de dos nous trams de carril bici a Volpelleres i Can Sant Joan. En concret, el nou tram de carril bici a Volpelleres estarà ubicat entre les cruïlles de l’avinguda de la Clota i l’avinguda de la Via Augusta, amb un total de 220 metres de longitud. L’enllaç de la passarel·la amb la xarxa ciclable de Can Sant Joan connectarà a l’altura de l’avinguda de la Generalitat, amb un total de 315 metres de nou carril bici.