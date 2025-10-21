Canvis a Sant Cugat en el sistema de recollida de residus

Sant Cugat del Vallès estrena un nou sistema de recollida de residus i ampliarà la freqüència de neteja de l'espai públic. L'Ajuntament ha augmentat el pressupost del servei dels 8 als 13 milions d'euros anuals, i ja ha s'han començat a desplegar els nous contenidors al centre, dels quals es disposarà de 3.000 unitats, 450 més que en el servei anterior. A més, s'han incorporat 4 nous camions de gran tonatge de recollida lateral, entre altres vehicles, i se sumen nous efectius de neteja per incrementar el nombre de cops que s'actua en la via pública. A partir de desembre es posarà en marxa la primera fase de recollida comercial, amb un sistema porta a porta de les 5 fraccions al nucli antic i la implantació de plataformes mòbils.
Al marge dels 4 camions de gran tonatge, el servei també incorporarà 4 escombradores d'aspiració elèctriques, 3 escombradores d'arrossegament, una escombradora elèctrica de voreres i una màquina fregadora. A més, s'incorporen a la flota 6 vehicles elèctrics per a la neteja amb aigua, repàs, recollida de papereres i resolució d'incidències, 11 carrets elèctrics per a la neteja manual de carrers amb escombra, 7 furgonetes elèctriques, 3 cotxes de supervisió elèctrics i 2 camions amb caixa oberta pels serveis de repàs.
Les millores pel que fa a vehicles es complementen amb una miniretro per a la neteja d'arrossegament de terres, 4 desbrossadores elèctriques, 12 bufadors i 36 bateries, a més de 2 tricicles elèctrics.
Més neteja als carrers
Pel que fa a la freqüència de neteja, s'han començat a implementar canvis perquè siguin plenament efectius a finals d'any. Al nucli antic es doblarà, mentre que a la resta de la localitat es passarà de neteges quinzenals o mensuals, depenent del cas, a setmanals.
Així, a Mira-sol, Volpelleres i Can Mates es passarà de neteges mensuals a setmanals, i a la Floresta, les Planes, Can Barata i Can Borrull es passarà de neteges bimensuals a quinzenals. També s'introduiran serveis específics per a la neteja de terres, prevenció de gelades o el pla de nevades, entre d'altres.
Pel que fa als contenidors, s'eliminen els soterrats, amb la previsió que a final d'acabar l'any ja hagin acabat tots els treballs. De cara al 2026, es preveu que al febrer comenci la recollida comercial porta a porta més enllà del nucli antic. També a l'any que ve s'instal·laran noves minideixalleries, amb de 70 noves per substituir les que funcionen en aquests moments, un total de 60.