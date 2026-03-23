Sant Quirze del Vallès

Complicacions en diferents punts de la C-58: cues des de primera hora d'aquest dilluns

La xarxa viària vallesana presenta retencions

  Trànsit a la C-58 al seu pas per Sant Quirze
Publicat el 23 de març de 2026 a les 09:42

Inici de setmana complicat a la xarxa viària vallesana. Aquest dilluns, la C-58 presenta diferents afectacions en el trànsit. Una de les més importants és a l'altura de Sant Quirze del Vallès sentit Manresa, on s'ha produït un accident que deixa diversos quilòmetres de retencions. L'incident ha obligat a tallar un carril i ha provocat 6 km de lentitud.

La congestió també s'ha notat en altres punts del teixit viari. A la C-33 i C-58 Montcada Trinitat; i a l'AP-7 a l'altura de Barberà en sentit Girona. Als conductors els tocarà carregar-se de paciència.

Notícies recomenades