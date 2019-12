L’Ajuntament calcula en 20 els arbres caiguts per la ventada de divendres

L’Ajuntament de Sabadell està duent a terme inspeccions per detectar els arbres que es van veure afectats per l’episodi de vent de la setmana passada. Només el mateix divendres van ser 20 els que van caure a la via pública.

Ara s’han iniciat un seguit d’inspeccions per detectar arbres afectats que presentin risc de caiguda i procedir, si cal, a talar-los de manera urgent. A més dels 20 arbres caiguts, el mateix dia 13 van caure nombroses branques, però un seguit d’arbres van quedar moguts o amb les arrels trencades, i podrien suposar un perill en cas de vent.

Després de les inspeccions dutes a terme fins aquests dimarts, ja se n’han hagut de talar per motius de seguretat a l’avinguda de Pablo Iglesias, al Parc del Nord i al carrer Puig de la Creu. Es preveu haver-ne de talar més en les properes setmanes.

Els treballs d’inspecció s’estan prioritzant en funció del seu potencial risc, revisant de forma preferent aquells ubicats en zones properes a centres escolars, en espais d’alta afluència, així com aquells en els que es localitzen exemplars d’arbres amb major capacitat de causar danys en cas de caiguda.