Antonio Romero agraeix el tracte del Centre d’Esports amb la seva renovació

No té fitxa i difícilment el veurem sobre la gespa aquesta temporada, però Antonio Romero ha renovat un any més per al Centre d’Esports. El jugador sevillà va arribar a l’estiu procedent del Mirandés com una peça clau al mig del camp arlequinat, però una greu lesió al genoll en un partit de pretemporada a Llagostera el va deixar fora de combat. Es va confirmar el pitjor pronòstic: trencament dels lligaments encreuats. Un cop molt dur que Romero ha anat superant de mica en mica gràcies al seu caràcter positiu. Ara, el club ha volgut demostrar-li la seva plena confiança amb la renovació del contracte fins al juny del 2021, seguint els passos del porter Ian Mackay.

“El procés de la renovació no s’ha fet en dos dies, sinó que el club va demostrar una total predisposició des del moment de la lesió i voldria agrair aquest elegant comportament que no sempre passa en el futbol”. Van ser les primeres reflexions del jugador, que ara es troba “a mig camí de la recuperació. He començat a córrer i això significa un primer gran pas. El genoll respon molt bé i això suposa un extra anímicament”. No vol marcar-se terminis ni pensar si serà a temps de jugar aquesta temporada. De moment, només pensa a recuperar-se totalment.

Fins ara li ha tocat veure els partits des de la graderia, amb altres companys també lesionats, com Jesús Olmo, Aleix Roig o Jurgi Oteo, qui ja va debutar la setmana anterior. “Me n’alegro per ell. A mi encara em queden uns mesos de feina. Al principi va ser força dur perquè els jugadors estem acostumats a estar sobre la gespa. La bona trajectòria de l’equip ha estat un punt a favor per continuar treballant al màxim en la recuperació. Debutar a Segona A l’any que ve? Seria un senyal que els companys i cos tècnic ho han fet molt bé, però cal ser cautes i pensar només en el Lleida, un partit molt important. Si guanyem, afrontarem la segona volta amb molta moral”.

Tres mil socis i trobada de penyes

El duel contra el conjunt lleidatà de dissabte (19 h) pot oferir la millor entrada de la temporada a l’Estadi. Per la seva transcendència i la possibilitat que el Sabadell celebri el Nadal en el lideratge. L’afició així ho ha entès i diverses penyes, per iniciativa d’Honor 1903, faran una trobada prèvia a les 17.45 h per recórrer el camí des de la zona de l’Eix Macià fins a l’Estadi, amb l’objectiu de fer ambient i donar el màxim suport als jugadors d’Antonio Hidalgo ja abans de l’inici del partit. D’altra banda, el club va anunciar oficialment que s’ha superat la barrera dels 3.000 socis, una xifra rècord militant a Segona B. La campanya de mitja temporada està sent un èxit rotund aquest any.