El deute amb la gent gran

Dones més grans de 80 anys. Aquest és el perfil de les persones que la Fundació Amics de la Gent Gran, la parròquia de la Puríssima o la Creu Roja atenen principalment. Aquestes entitats ofereixen un servei d’acompanyament i tenen diferents programes per evitar que aquestes persones se sentin soles. Amb el Nadal a tocar, la situació de solitud de la gent gran es fa més visible. Alguns d’ells admeten que no tenen família amb qui passar aquests dies tan especials.

D’altres sí que en tenen, però malauradament no es recorden d’ells. Tot plegat és un punt d’injustícia per a unes persones que necessiten més que mai sentir-se acompanyades. En aquest context, la figura del voluntari és clau. Només amb l’aportació desinteressada dels col·laboradors, les entitats que treballen amb la gent gran poden aconseguir el seu objectiu. Per tant, cal sensibilitzar la societat de la importància que tenen els avis i les àvies. És el nostre deute. Ensenyar els més joves a respectar la gent gran i aprendre de la seva experiència ha de ser un objectiu prioritari en els plans educatius. També s’han d’impulsar projectes intergeneracionals que tindrien beneficis tant per als avis i àvies com per als infants.