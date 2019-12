Plàcida Junta General del Centre d’Esports sense el president

Una bassa d’oli. Com estava previst en el guió. L’anècdota més destacable de la Junta General Ordinària del Centre d’Esports Sabadell-SAD ha estat l’absència del president del Consell d’Administració, Esteve Calzada. El motiu, un retard considerable del seu vol, procedent de Londres, amb la companyia Vueling, que li ha impedit arribar a temps. En qualsevol cas, la sala de premsa Miguel Quereda de l’Estadi ha reunit un 81,25 per cent del capital i, per tant, s’ha pogut celebrar sense cap problema.

El secretari Luis Ma Salas, com és habitual, s’ha encarregat d’exposar els punts de l’ordre del dia als pocs accionistes assistents. L’aprovació dels comptes de l’exercici 2018/19 s’ha fet per unanimitat. Salas ha explicat amb detall la situació del club, començant per l’informe d’una auditoria externa que, una vegada més, s’ha quedat “sense opinió”. Els fons negatius de la societat s’eleven a 4 milions d’euros i això suposa teòrica causa de dissolució. Però qui podria instar la dissolució? Els creditors per exemple. En aquest aspecte, el club compleix escrupolosament amb els acords establerts després del conveni concursal i, d’altra banda, està aconseguint, amb les ampliacions de capital, reduint el passiu, que va arribar a ser de 14 milions d’euros. “La situació d’endeutament està totalment controlada”, ha especificat Salas.

Una situació que podria semblar força delicada es torna en un futur optimista gràcies al desemborsament de la primera de les ampliacions de capital aprovada fa uns mesos per un import d’1,8 milions d’euros gràcies a l’entrada dels nous inversors estrangers cridats a convertir-se aviat en els màxims accionistes del club. Precisament aquesta ampliació ha permès apostar més fort aquesta temporada per l’àmbit esportiu i els resultats, de moment, s’estan notant.

En referència a l’últim exercici, es va tancar amb un dèficit de 872.998,29 euros. Les despeses van superar amb escreix els pobres ingressos que es produeixen a Segona Divisió B. D’altra banda, el club segueix pendent de cobrar subvencions del Consell Superior d’Esports (CSD) que superen els 300.000 euros corresponents als dos últims exercicis. Malgrat el passiu, Salas es mostrava optimista admetent que la societat es podria sanejar definitivament amb l’ascens al futbol professional. “Aquest és l’objectiu, però no només necessitem les ampliacions de capital sinó també el suport de l’afició, més socis i una implicació absoluta de tota la ciutat. És l’única fórmula per augmentar els ingressos a Segona B”.

També s’han aprovat sense cap vot en contra els altres punts de l’ordre del dia: la gestió dels administradors del club i la incorporació al Consell d’Administració de Bruno Batlle, actual director general, i Pau Morilla Giner, el portaveu del nou grup inversor i home de total confiança d’Esteve Calzada. En l’apartat de precs i preguntes, el periodista i conseller de l’àrea esportiva, Àxel Torres, ha volgut destacar la solidesa del projecte amb les recents renovacions del director esportiu, José Manzanera, i l’entrenador Antonio Hidalgo, fins a l’any 2022. “Volem planificar a llarg termini i aquesta és la millor manera de fer-ho. També és una manera de demostrar fidelitat i confio que la gent donarà suport ara, quan tot va bé, o en els moments difícils, que també arribaran”. Finalment, la vicepresidenta Ana Navés ha destacat la bona acollida de la campanya de mitja temporada superant els 3.000 socis, xifra rècord a Segona B. “I el més important és que una bona part de les noves altes és de gent jove”, ha subratllat. Tot plegat en un clima de màxima tranquil·litat. Amb l’equip líder, les polèmiques i retrets queden a l’oblit.