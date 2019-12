L’Institut d’Investigació i Innovació del Parc Taulí renova la seva imatge corporativa

La Corporació Sanitària Parc Taulí ha presentat aquest dijous al matí a l’auditori del centre la nova imatge corporativa del seu institut de recerca. A partir d’ara, l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) passa a dir-se Parc Taulí Institut d’Investigació i Innovació I3PT. També estrena logotip, que segueix el patró de la casa, i pàgina web: www.tauli.cat/institut.

El director científic del Parc Taulí, Lluís Blanch, ha destacat que renovar la marca i la pàgina web és un pas més, necessari, en el conjunt d’accions que està duent a terme l’I3PT per aconseguir l’acreditació com a centre d’excel·lència CERCA per la Generalitat de Catalunya.

Des de la nova pàgina web es poden conèixer les set àrees d’investigació en què està immers actualment el centre, així com qui en forma part i tot el que ofereix. La web està disponible en català, castellà i anglès i també incorpora un espai per facilitar les donacions. Precisament, aquest mes de desembre l’I3PT també ha obert un compte de Twitter des d’on explica la seva activitat.