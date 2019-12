Nadal bastoner a la plaça del Gas

“És de fusta i es pica amb bastons. Per tant, qui millor que nosaltres per fer-lo cagar?”. Amb aquest argument irrefutable, Rubèn Ramiro, president dels Bastoners de Sabadell, explicava per què el tió és el gran protagonista de la jornada nadalenca que l’entitat celebra avui a la plaça del Gas. Una seixantena d’infants l’han posat a prova i han obtingut recompensa: una bossa de llaminadures.

Fer cagar el tió, però, només és una de les moltes activitats que han programat els Bastoners de Sabadell per avui. Encara que a mig matí la pluja ha paralitzat la diada, a la tarda la jornada continuarà amb una xocolatada popular, contes i un concert de corals. Després de sopar, hi haurà actuacions musicals, per la qual cosa es preveu que la festa acabi passada la mitjanit.

“Abans de la pluja, la plaça ha estat molt concorreguda. A partir de les 19 h, crec que tothom sortirà al carrer i vindrà molta gent a participar en la nostra diada”, explicava Ramiro. La festa del Tió Bastoner, a través de la qual l’entitat sabadellenca vol contribuir a celebrar el Nadal a la ciutat, va néixer l’any passat.