Sabadell Sardanista celebra el seu concert nadalenc al Teatre Principal

La Platea del Teatre Principal es va emplenar de gom a gom aquest diumenge a les sis de la tarda per escoltar un any més el concert que els sardanistes sabadellencs celebren per aquestes festes nadalenques. Enguany van tocar-hi les dues cobles locals, la Jovenívola i la Cobla Sabadell, dirigides per Jordi Figueró i Bernat Castillejo respectivament. Un programa escollit amb cura i que va agradar molt al públic assistent, va anar donant pas a un seguit de peces sardanistes més clàssiques i no tan clàssiques. El concert va constar de dues parts. A la primera part es va interpretar La presó de Lleida, una sardana de Joaquim Serra de l’any 1948, Oda a Montserrat Josep Vinaròs del 1996 i entre altres es va poder sentir Muntanyes del Canigó de Claude-Henry Joubert, una sardana composta per a una i dues Cobles el 2015.

Un dels moments emotius del concert, va ser quan va sonar la sardana que Ferran Carballido va dedicar a Salvador Saumoy, present a la sala: ‘Ningú com tu’. L’altra quan els membres de la Junta de Sabadell Sardanista, van requerir la presència del seu president Francesc Manau i li van retre un homenatge. Dolors Tarragona, membre de la junta, diu que Manau “ha sabut cohesionar i encoratjar-nos a tots des del primer dia per treballar per la promoció de la sardana a la nostra ciutat”. Després d’un breu parlament se li va lliurar un centre de Nadal com agraïment a la seva dedicació a l’entitat.

A la segona part, es van interpretar sardanes per a dues cobles: Sabadell a la Sardana d’Enric Ortí, Premi Mèrit Sardanista 2019 i primer tenora de la Cobla Sant Jordi i molt vinculat a la ciutat. L’altre moment clau de la nit va ser la intervenció de Marc Timón que va estrena Pleniluni, dedicada a la Cobla Sabadell que la va interpretar. Timón, format a l’ESMUC, és un compositor eclèctic que ha treballat amb diversos camps i col·laborat amb figures com Salvador Brotons, Albert Guinovart i Arnau Bataller entre altres. Creador i compositor de musicals, actualment viu i treballa a Estats-Units.m a creador, els seus senyals d’identitat parteixen de l’eclecticisme i la polivalència en camps molt diversos.

Va completar el concert, sardanes d’Agustí Borgunyó, Fèlix Martínez Comin, Josep Sancho i Marraco Antoni Juncà.