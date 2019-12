La connexió via Berlín de Werens’

Va ser ideada per mostrar als seus amics berlinesos el que estava succeint a Barcelona, explica el grafiter Werens. “I tot i que aquí la gent coneix el que passa, també la volia exposar a Sabadell”, afegeix.

Dit i fet. L’artista ha inaugurat la mostra Flors grogues, que es podrà visitar fins al 30 de gener. Posteriorment, intentarà que les obres facin camí, visitant alguna capital europea més, potser Brussel·les, pel simbolisme que revesteix la ciutat des que s’hi van traslladar part dels dirigents polítics catalans.

“Les pintures expressen la violència exercida per la policia i les flors simbolitzen la gent pacífica”, contextualitza Werens. “D’alguna manera, és el meu relat de l’1 d’octubre”. I assegura que la situació s’ha agreujat encara més en els darrers mesos, arran de detencions com les viscudes el 23 de setembre a Sabadell.

Són escenes que, en tot cas, es podrien traslladar enguany a moltes capitals europees i no desentonarien. Hong Kong, Santiago de Xile, La Paz i El Alto, Bogotà… “La manca de respecte pels manifestants pacífics és una cosa generalitzada”, afegeix.

I per explicar la seva visió sobre aquestes actuacions, precisament, va crear Flors grogues, que va estrenar a la galeria Neurotitan. “A Berlín hi tinc molts amics i volia fer alguna cosa sobre com ens veuen des d’allà”, diu, mentre recorda la llarga relació que l’uneix a la capital alemanya: “Vaig anar-hi per primer cop amb 17 anys, quan encara hi havia el mur. Allà vaig aprendre del grafit europeu, que el veia a les parets del mur per la part occidental”.

L’obra de Werens està influenciada, doncs, per aquesta connexió berlinesa. I també ho està Flors grogues, de les quals s’han editat (a banda els quadres de grans dimensions) bosses de cotó, samarretes i làmines a preus accessibles.