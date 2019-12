Corrandes són Corrandes presenta “Xarrampim”, un concert de Nadales amb humor i identitat

El grup sabadellenc Corrandes són Corrandes ha preparat per a aquesta nit, un espectacle de Nadal que combina l’humor, la tradició i la identitat. Aquest espectacle que ja va presentar el passat 13 de desembre a Sant Andreu del Palomar, arriba avui a Can Capablanca.

L’espectacle consistirà en un repertori de nadales però fetes des del punt de vista de la improvisació, l’especialitat d’aquest grup de música tradicional i popular que recull cançons i músiques d’arreu del país.

Aquest grup va néixer el 2013 amb una proposta d’escenari amb la cançó improvisada, de mans de Christian Simedio i Anaís Falcó. El grup es va iniciar en diverses actuacions al Centre Artesà Tradicionarius de Gràcia (Barcelona) i altres festivals en l’àmbit nacional i internacional. També han participat en la Fira Mediterrània de Manresa.

A partir del 2015 posen en escena l’espectacle Corrandes amb D.O.: in vino veritas, per totes les denominacions de vi de Catalunya

El 2014 va guanyar el premi ‘L’Hermós‘ de Palafrugell i el 2015 van ser seleccionats com a companyia pel cicle ‘Biblioteques amb DO’. Van debutar en el món discogràfic amb el treball ‘Lligadestes amb un fil’. Tenen altres dos àlbums enregistrats: ‘Si voleu ballar corrandes’ i ‘Balls de falles de Sant Joan’.