Quatre agents cíviques desenvoluparan tasques de conscienciació dirigides a la ciutadania per tal de mantenir l’espai públic net i corregir conductes inapropiades. Treballaran en places i carrers i hi detectaran incidències, com escombraries fora dels contenidors, mobles i trastos vells incontrolats, excrements de gossos sense recollir i mobiliari urbà en mal estat.

Les agents cíviques han estat seleccionades a través d’un pla d’ocupació de dotze mesos per a persones en situació d’atur.