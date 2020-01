El primer nadó de l’any de Catalunya ha nascut a Sabadell

Sorpresa pel que fa a primer català de l’any 2020. Si bé des del Departament de Salut s’ha informat de manera oficial que el primer nadó ha nascut a Terrassa a les 00.04 h, la Clínica del Vallès de Sabadell ha comunicat que es va produir un naixement a les 00.03 h, convertint, així, el nadó en el primer de l’any nascut a Catalunya.

Es tracta de Nassim Viñals El Malki, que va néixer a les 00.03 h, tal i com l’hospital ha traslladat a aquest diari a través del certificat de naixement:

El petit, que ha pesat 3,2 quilos, és el primer fill de Santi Viñals i Btissam El Malki, veïns del barri de Merinals. “Ha estat una sorpresa, nosaltres no hi havíem pensat, i ens ho ha comunicat una responsable de l’hospital aquest matí”, explica Viñals.

Amb tot, el primer nadó de l’any rep, entre altres, un compte corrent amb 2.000 euros a càrrec d’una entitat bancària, i la visita de la consellera de Salut, Alba Vergés, que aquest matí ha anat a l’hospital Mútua Terrassa, on es troba ingressat l’Aleix, el petit que ha nascut a les 00.04 h i que el Departament de Salut ha anunciat com el primer català de l’any.

Fonts del Departament de Salut consultades han expressat que en el seu còmput hi figuren els naixements produïts en hospitals del sistema públic, motiu pel qual no hi figura aquest naixement.

La primera sabadellenca, al Taulí

El primer nadó del Parc Taulí d’aquest 2020 és una nena que es diu Maria Jesús Aguayed Jiménez. La petita, la primera nena del 2020 a Sabadell, ha nascut a les 2.50 h, ha pesat 3,7 quilos i ha fet 52 centímetres de llargada.

“Ha anat tot molt bé, vaig estar tot el 31 amb contraccions, i al final, pels volts de les 22.00 h em van dur al paritori, i esperant fins que nasqués”, explica la Susana Jiménez, de 37 anys, mare de la petita. L’ha acompanyat el seu marit, l’Elías Aguayed, de 39 anys.

Veïna del barri de Can Puiggener, viurà a Sabadell amb els seus sis germans i la resta de la seva família. “El més gran té 20 anys, i el més petit 4”, diu entre rialles. Al llarg d’aquest primer dia del 2020 aniran a l’hospital a conèixer qui serà, de ben segur, la nova joguina de la casa.

La resta de nadons

Per demarcacions catalanes, l’Ander Ribares Hoyo ha nascut a l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona a les 00.12 hores, amb un pes de 3,3 quilos. A Girona, el primer nadó és l’Hèctor Nuñez Soler, que ha nascut a les 00.26 a Olot. El primer petit de la demarcació de Lleida ha estat la Irene, que ha nascut a la 1.36 a Tremp.

El primer nadó de l’any de la demarcació de Girona és l’Hèctor Nuñez Soler. Ha nascut a les 00.26 hores a l’hospital d’Olot i és el primer fill d’una parella resident al municipi. El nadó ha pesat 3,440 quilos i fa 52 centímetres.

A Lleida, el primer petit que ha nascut és la Irene. Ho ha fet a la 1.36 hores a l’Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp, i ha pesat 2,960 quilos. Ha estat un part vaginal sense complicacions i, tant la mare com la nena, estan bé. Els pares del primer nadó lleidatà són de la mateixa localitat de Tremp. A l’Hospital de Santa Maria de Lleida, l’Aniol ha nascut a les 3.15 hores i ha pesat 3,39 quilos. Els pares són de Juneda i el part ha estat sense complicacions.

A Tarragona, el primer nadó ha estat l’Hèctor, que ha nascut a les 0.12 hores a l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla. Una mica més tard, a les 0.43 hores, ha nascut a Tortosa el Nil Gendre Bosch.