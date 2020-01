El primer repte de l’any

Ha arribat el 2020 a Sabadell, un any ple de reptes. Serà capaç la ciutat de trobar una identitat, un full de ruta, un discurs –com es vulgui denominar en funció del pensament que es tingui–? Hi ha molts temes en els quals mostrar la nostra capitalitat serà decisiu i la mobilitat és un d’ells. Ja l’1 de gener hi ha una mesura que ens posa a prova: la zona de baixes emissions (ZBE).

Malgrat que fins a l’abril no es començarà a sancionar els vehicles contaminants que circulin a Barcelona, l’impacte de la mesura serà important. Segons un estudi del RACC, 3.300 persones del Vallès que fins ara es desplaçaven en cotxe hauran de buscar una alternativa perquè els seus vehicles no disposen d’etiqueta ambiental. El problema és que el transport públic quedarà sobresaturat a les hores punta. La Cambra de Comerç de Sabadell ja ha demanat un pla d’emergència per incrementar el servei de Rodalies, FGC i Bus Exprés. Però caldria sumar més suports per demostrar que Sabadell és un referent i té incidència en allò que es fa al territori.