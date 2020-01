Un any més els bombers de Sabadell han tornat a portar somriures i joguines als infants hospitalitzats a la planta de Pediatria del Taulí. Hi van anar aquest dijous, entrant a l’escola de l’hospital per una finestra gràcies al seu cotxe escala.

Els bombers anaven uniformats i a part dels regals es van fer fotos amb els nens i nenes ingressats i van estar parlant una estona amb ells, tot just a quatre dies del dia de Reis. No és la primera visita que rep el Taulí aquestes festes: fa uns dies també s’hi va desplaçar el CE Sabadell.