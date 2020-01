La rifa dels Reis no premia Sabadell

Ni el primer (57342), ni el segon (21816) ni el tercer (26706). Cap administració de Sabadell ha vengut cap dels tres números premiats en la rifa del Nen que s’ha celebrat avui. Tot i això, els sabadellencs opten a un petit premi en cas de tenir aquestes xifres al final del dècim adquirit:

Les catorze extraccions de tres xifres amb premi de 1000 euros a la sèrie o 100 euros al dècim són:

– 967

– 980

– 158

​- 702

– 851

– 660

– 618

– 002

– 967

– 141

– 934

​- 992

– 918

– 888

Les dues extraccions de quatre xifres premiadas amb 3.500 euros a la sèrie o 350 euros al dècim són:

– 1867

– 5343

Finalment, les cinc extraccions de dues xifres amb 400 euros a la sèrie o 40 euros al dècim són:

– 03

– 40

– 71

– 69

– 25

El sorteig s’ha celebrat avui al migdia, a les 12 h al Saló de Sortejos de Loteries i Apostes de l’Estat, pel sistema de bombos múltiples. L’emissió és de 50 sèries de 100.000 bitllets cadascuna, al preu de 200 euros el bitllet, dividit en dècims de 20 euros. El total de l’emissió és de mil milió d’euros.

Es distribueix el 70% de l’emissió en premis, és a dir, 700 milions d’euros. El Primer Premi és de 2 milions d’euros per sèrie; el Segon Premi, de 750.000 euros per sèrie i un Tercer Premi de 250.000 euros per sèrie.