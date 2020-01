El Sabadell signa la millor primera volta a Segona Divisió B

Campió d’hivern amb rècord de puntuació. El Sabadell d’Antonio Hidalgo no només ha aconseguit l’honorífic títol d’hivern sinó que també ha signat la millor primera volta de la seva història a Segona Divisió B amb els seus 35 punts, una xifra que mai havia arribat en les anteriors 21 temporades a la categoria de bronze. Ni tan sols en els antecedents en què el conjunt arlequinat va disputar ‘play-off’ o va ascendir a Segona Divisió A.

En el seu debut a Segona B, la temporada 83/84, el Sabadell d’Antonio Jaurrieta -va acabar aquella lliga Vicenç Dauder- signaria 25 punts en l’equador de la competició. Ens expliquem. Llavors les victòries encara valien 2 punts. Els 9 triomfs, 7 empats i 3 derrotes equivaldrien ara mateix a 34 punts amb el sistema dels 3 punts. El Sabadell era segon per darrere del Sestao (26). Els arlequinats acabarien pujant a Segona A com a campions.

Ja en el segle XXI, per dues vegades el Centre d’Esports també va arribar a la cota dels 34 punts. Amb Pere Valentí Mora a la banqueta, en la temporada 2000/01 va acabar tercer amb 10 victòries, 4 empats i 5 derrotes, en tercera posició per darrere de Barça B i Gramenet, ambdós amb 35. I es va repetir puntuació en la temporada 10/11 de l’últim ascens. El Sabadell de Lluís Carreras va acabar la primera volta tercer, superat per l’Orihuela (38) i el Badalona (35).

Els 35 punts del Sabadell, però, no li servirien per liderar cap dels altres tres grups de Segona B. En el G-1, At. Madrid B i At. Balears han igualat a 42; en el G2, la UD Logroñés mana en solitari amb 41, igual que el Cartagena al G-4. Es podria pensar en un potencial superior dels altres grups, però l’explicació també pot ser la gran competitivitat i igualtat que impera en el grup tercer, on les diferències són mínimes. De fet, els quatre primers estan en un mocador de 2 punts i tres equips més es troben a menys d’un partit de la zona de privilegi.

La pròxima jornada es presenta apassionant. S’enfronten entre sí els quatre primers, diumenge a les 12 hores. Al Nuevo Castàlia, el duel entre Castelló i Sabadell amb el lideratge en joc i a Prada de Moles, l’Andorra rep a l’Espanyol B també amb opcions de convertir-se en nou líder si guanya i empaten orelluts i arlequinats. Una arrencada de segona volta espectacular. Per cert, el Castelló perdrà un home important com Josep Calavera per sanció després de ser expulsat a Lleida.